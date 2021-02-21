У всех разные отношения со своими бывшими. Кому-то удается дружить, а кому-то приходится переходить на другую сторону улицы, если навстречу идет девушка из его прошлого. В конце концов, не зря же она – твоя бывшая. Но что же делать, если у тебя до сих пор возникает половое влечение к ней? Ученые имеют этому логическое объяснение.

Как бы не сложились ваши отношения, секс с бывшей кажется чем-то невероятным. Понятное дело, что иногда у тебя могут возникать угрызения совести, но чего они стоят, если ты получаешь настоящий кайф?

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Ученые из Северо-Западного университета, США, объяснили , почему секс с бывшими настолько великолепен. Оказалось, что во время него сексуальная стимуляция переводит мозг в измененное состояние сознания. Она блокирует все остальное, позволяя сосредоточиться исключительно на приятных ощущениях.

"Секс высвобождает нейрохимические вещества, которые вызывают эмоции, чувства привязанности и даже любовь. Уровень удовлетворения, который мы чувствуем, связанный с высвобождением химических веществ, какие можно использовать для измерения интенсивности нашего оргазма", – подчеркивают ученые.

По сути, это означает, что секс становится приятным, когда мы занимаемся с бывшим партнером. А все потому, что связь между вами уже существует. Вы уже много раз занимались сексом, поэтому сознание отсылать к тем приятным ощущениям, которые вы переживали вместе.



Ощущение безопасности позволяет получить больше кайфа от секса с бывшими / Фото Unsplash

"Этот человек знаком. Знакомство может создать ощущение безопасности", – подчеркнул в своем комментарии Патрик Ванис, эксперт по человеческому поведению и отношениях.

Он также добавил, что знакомство и соответствующая безопасность – одни из основных причин, по которым люди отказываются от самоуважения и готовы заниматься сексом с б ы вшими.

Но это вовсе не означает, что необходимо сейчас же звонить своей бывшей, чтобы предложить ей интимное свидание. Нашей целью б ыло объяснить, почему ты хочешь заняться сексом с ней снова и снова. Совет от нас прост: не звони ей, не пиши, не лайкай посты в инстаграме. Это ничем хорошим не закончится. А, впрочем, делай как знаешь!