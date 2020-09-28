Секс на кухні дозволяє поєднати приємне з корисним: можна не лише насититися у прямому сенсі, а й приборкати сексуальний голод. Тим паче, що кухня дає можливість урізноманітнити ваше інтимне життя. У рубриці Бібліотека оргазмів розповідаємо про секрети гарячого сексу на кухні, які варто взяти на озброєння.

Аби секс на кухні був не лише приємним, а й безпечним, слід дотримуватися певних правил. Ними Men 24 залюбки з тобою поділиться. Збережи собі, аби не загубити!

Варте уваги Буде мокро, але приємно: як отримати максимум задоволення від сексу у душі

Сюрприз-сюрприз

Запланований секс на кухні – справжній відстій. Це означає, що твоя кохана цілісінький день проведе на ній, аби прибрати все та навести ідеальний лад. Але це зовсім не те, що мало б сприяти пристрасті.

Секс на кухні – про спонтанність. Заглянь, коли твоя кохана готуватиме вам сніданок. І почни загравати з нею. Цілком імовірно, що вона давно про це мріє.



Будь несподіваним / Фото istock

Безпека понад усе

Недостатньо застукати кохану на кухні біля плити та спокусити її на заняття сексом. Слід ще й вибрати безпечну зону, на якій можна буде кохатися без страху нашкодити один одному.

Не займайтеся сексом біля плити, а також постарайтеся робити це якомога далі від ножів. Ви ж не хочете після гарячої 5-хвилинки поїхати до травмпункту?

Їжа в дії

Foodporn – справжнє мистецтво. Тож ми рекомендуємо використати елементи з цього напрямку під час заняття коханням зі своєю партнеркою. Наприклад, якщо вона місила тісто, – можна трішки побавитися борошном. Можна роздягнутися до трусів і накинути поверх фартух. Він підкреслить твою фактуру та дозволить коханій по-новому на тебе глянути.

Не варто забувати про класику: збиті вершки, мед, ягоди, лід. Усе це можна використовувати, щоб отримати максимум задоволення.



Використовуй їжу, яка лежить на столі / Фото shutterstock

Стільниця – ваше нове ліжко

Так у світі повелося, що кохатися на кухонному столі – не найкраща ідея. А от стільниця – найкраще, що могли придумати. Вона і по висоті ідеальна, і дає можливість випробувати різні пози під час сексу.

Можете спробувати кохатися у позі стоячи, обличчям до обличчя, зайнятися оральним сексом. Усе це можна без вагань робити на стільниці.

Швидкість важлива

Хай там як, але секс на кухні – не про кількагодинні марафони. Для отримання задоволення та відчуття втоми буде достатньо хвилин 15 – 20. Тож не потрібно робити усе для того, аби у тебе відвалювалися ноги, а в неї боліли сідниці.

Будь готовим до того, що секс на кухні не може тривати надто багато часу. Якщо ж тобі буде мало – завжди можна перейти з кухні у спальню, аби на зручному ліжку продовжити отримувати задоволення.

Секс на кухні має бути швидким / Фото adobestock

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Секс на кухні – ідеальна можливість урізноманітнити ваше інтимне життя. Тож не проґав можливість зайнятися з нею коханням саме тут. Головне – вибрати слушний момент і не пропонувати їй кохатися тоді, коли вона на кухні провела половину дня, аби наготувати усію твою здорову їжу на тиждень!