Секс на кухне позволяет совместить приятное с полезным: можно не только насытиться в прямом смысле, но и обуздать сексуальный голод. Тем более, что кухня дает возможность разнообразить вашу интимную жизнь. В рубрике Библиотека оргазмов рассказываем о секретах горячего секса на кухне, которые стоит взять на вооружение.

Чтобы секс на кухне был не только приятным, но и безопасным, следует придерживаться определенных правил. Ими Men 24 охотно с тобой поделится. Сохрани себе, чтобы не потерять!

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Сюрприз-сюрприз

Планируемый секс на кухне – настоящий отстой. Это значит, что твоя любимая целый день проведет на ней, чтобы убрать все и привести идеальный порядок. Но это совсем не то что должно способствовать страсти.

Секс на кухне – о спонтанности . Загляни, когда твоя любимая готовить вам завтрак. И начни заигрывать с ней. Вполне вероятно, что она давно об этом мечтает.



Любой неожиданным / Фото istock

Безопасность превыше всего

Недостаточно поймать любимую на кухне у плиты и соблазнить ее на занятия сексом. Следует еще и выбрать безопасную зону, на которой можно будет заниматься сексом без страха навредить друг другу.

Не занимайтесь сексом у плиты , а также постарайтесь делать это как можно дальше от ножей. Вы же не хотите после горячей 5-минутки поехать в травмпункт?

Еда в действии

Foodporn – настоящее искусство. Поэтому мы рекомендуем использовать элементы с этого направления во время занятия любовью со своей партнершей. Например, если она месила тесто, – можно немного поиграть мукой. Можно раздеться до трусов и накинуть поверх фартук. Он подчеркнет твою фактуру и позволит любимой по-новому на тебя взглянуть.

Не стоит забывать о классике: взбитые сливки, мед, ягоды, лед . Все это можно использовать, чтобы получить максимум удовольствия.



Используй пищу, которая лежит на столе / Фото shutterstock

Столешница – ваша новая кровать

Так в мире повелось, что заниматься любовью на кухонном столе – не лучшая идея. А вот столешница – лучшее, что могли придумать. Она и по высоте идеальна, и дает возможность испытать различные позы во время секса.

Можете попробовать заниматься любовью в позе стоя, лицом к лицу, заняться оральным сексом. Все это можно без колебаний делать на рабочей поверхности.

Скорость важна

Так или иначе, но секс на кухне – не о многочасовых марафонах. Для получения удовольствия и ощущение усталости будет достаточно минут 15 – 20. Поэтому не нужно делать все для того, чтобы у тебя отваливались ноги, а у нее болели ягодицы.

Будь готов к тому, что секс на кухне не может продолжаться слишком долго. Если тебе будет мало – всегда можно перейти из кухни в спальню , чтобы на удобной кровати продолжить получать удовольствие.

Секс на кухне должно быть быстрым / Фото

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