Стій і не падай: 5 секретів сексу стоячи, які ти повинен знати
Якщо вам обридло кохатися на ліжку, то можете спробувати зайнятися сексом стоячи. Ця поза дозволяє не лише урізноманітнити ваше інтимне життя, а й подарувати нові цікаві відчуття. У рубриці Бібліотека оргазмів ділимося секретами, які дозволять отримати максимум задоволення від сексу у позі стоячи.
Секс стоячи гарний і крутий лише у кіно. В реальному житті зробити все правильно з першого разу не вийде. Men 24 ділиться 5 секретами, які дозволять отримати якомога більше задоволення під час сексу стоячи.
Варте уваги Коли довжина має значення: у чому переваги та недоліки сексу у позі ложки
1. Координація, сила та баланс. Хай там як, але секс у позиції стоячи вимагає непоганої фізичної підготовки. Тож немає нічого дивного в тому, що ти не зможеш з першого разу зробити усе як показують у порнофільмах.
- Тож перед тим як пропонувати своїй партнерці секс у цій позі, потурбуйся про заняття спортом. То тобі не на спині лежати.
2. Важливий зріст. Якщо ти занадто високий, то секс у цій позиції буде справжньою мукою для тебе. Тобі доведеться або входити у свою кохану на напівзігнених ногах, або ж їй слід буде ставати на якесь підвищення.
- Якщо ви живете у будинку, то можете використати сходи для того, щоб вирівняти різницю у зрості. А перила дозволять триматися, аби не впасти у пориві пристрасті.
Під час сексу в позиції стоячи дуже важливий зріст обох партнерів / Фото istock
3. Грація балерини. Якщо ти хочеш подарувати своїй коханій максимальне задоволення, доведеться трішки попітніти не лише тобі, а і їй. До прикладу, можеш підняти одну її ногу, аби досягнути глибокого проникнення.
- Також твоя кохана може оповити твоє тіло однією ногою, аби краще зафіксуватися й утримувати баланс.
4. Скромна амплітуда. Секс у позиції стоячи не терпить агресивних рухів. Тут потрібно діяти максимально обережно та не намагатися виходити з неї практично на повну довжину. Надмірне зловживання амплітудою може стати причиною того, що під час сексу твій член висковзне, а всередині неї залишиться презерватив, якщо ви ним користуєтеся.
- Спробуй бути якомога ближчим до її тіла. Це дозволить кохатися без переживань, що щось піде не так.
Секс стоячи не терпить надто різких рухів і коливань / Фото adobestock
5. Статура має значення. Не лише на зріст слід звертати увагу, а й на статуру. Ідеальний варіант, коли мовиться про тендітну панянку, яка кохається з парубком атлетичної тілобудови. Це дозволить тобі упевнено тримати свою кохану та не переживати, що під час поривів пристрасті ви кудись упадете.
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Не поспішайте та не засмучуйтеся, якщо з першого разу не все вийшло гладко. Секс у позиції стоячи потребує непоганої підготовки та відпрацювання майстерності. Головне – не здаватися та пробувати знову і знову.
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