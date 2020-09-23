Якщо вам обридло кохатися на ліжку, то можете спробувати зайнятися сексом стоячи. Ця поза дозволяє не лише урізноманітнити ваше інтимне життя, а й подарувати нові цікаві відчуття. У рубриці Бібліотека оргазмів ділимося секретами, які дозволять отримати максимум задоволення від сексу у позі стоячи.

Секс стоячи гарний і крутий лише у кіно. В реальному житті зробити все правильно з першого разу не вийде. Men 24 ділиться 5 секретами, які дозволять отримати якомога більше задоволення під час сексу стоячи.

Варте уваги Коли довжина має значення: у чому переваги та недоліки сексу у позі ложки

1. Координація, сила та баланс. Хай там як, але секс у позиції стоячи вимагає непоганої фізичної підготовки. Тож немає нічого дивного в тому, що ти не зможеш з першого разу зробити усе як показують у порнофільмах.

Тож перед тим як пропонувати своїй партнерці секс у цій позі, потурбуйся про заняття спортом. То тобі не на спині лежати.

2. Важливий зріст. Якщо ти занадто високий, то секс у цій позиції буде справжньою мукою для тебе. Тобі доведеться або входити у свою кохану на напівзігнених ногах, або ж їй слід буде ставати на якесь підвищення.

Якщо ви живете у будинку, то можете використати сходи для того, щоб вирівняти різницю у зрості. А перила дозволять триматися, аби не впасти у пориві пристрасті.



Під час сексу в позиції стоячи дуже важливий зріст обох партнерів / Фото istock

3. Грація балерини. Якщо ти хочеш подарувати своїй коханій максимальне задоволення, доведеться трішки попітніти не лише тобі, а і їй. До прикладу, можеш підняти одну її ногу, аби досягнути глибокого проникнення.

Також твоя кохана може оповити твоє тіло однією ногою, аби краще зафіксуватися й утримувати баланс.

4. Скромна амплітуда. Секс у позиції стоячи не терпить агресивних рухів. Тут потрібно діяти максимально обережно та не намагатися виходити з неї практично на повну довжину. Надмірне зловживання амплітудою може стати причиною того, що під час сексу твій член висковзне, а всередині неї залишиться презерватив, якщо ви ним користуєтеся.

Спробуй бути якомога ближчим до її тіла. Це дозволить кохатися без переживань, що щось піде не так.



Секс стоячи не терпить надто різких рухів і коливань / Фото adobestock

5. Статура має значення. Не лише на зріст слід звертати увагу, а й на статуру. Ідеальний варіант, коли мовиться про тендітну панянку, яка кохається з парубком атлетичної тілобудови. Це дозволить тобі упевнено тримати свою кохану та не переживати, що під час поривів пристрасті ви кудись упадете.

Читай також Стимуляція точки G та візуальне задоволення: чим крута секс-поза, коли ти ззаду

Не поспішайте та не засмучуйтеся, якщо з першого разу не все вийшло гладко. Секс у позиції стоячи потребує непоганої підготовки та відпрацювання майстерності. Головне – не здаватися та пробувати знову і знову.