Секс у душі може бути ідеальним початком ранку. Тим паче, що ви не лише воду зекономите, а й зможете насолодитися один одним. Ми спробуймо пройтися по важливих моментах, які потрібно знати перед тим, як кохатися у душі.

Men 24 знає, що ти давно мріяв зайнятися зі своєю коханою сексом у душі, але ніяк не доходили до цього руки. Наша інструкція дозволить не лише отримати задоволення, а й не травмуватися під час цього приємного процесу.

Варте уваги Стій і не падай: 5 секретів сексу стоячи, які ти повинен знати

1. Буде слизько

Тільки у фільмах секс у душі виглядає максимально естетично, а герої твердо стоять на ногах. Насправді ж, у поривах пристрасті гепнутися на підлогу надзвичайно просто. Ба більше, у вас є шанси навіть травмуватися під час цього приємного процесу.

Тож потурбуйтеся про те, щоб підлога душу була застелена килимком, який би не ковзав.



Переконайся, що підлога не слизька / Фото swingers academy

2. Мило в інтимних зонах

На жаль, потрапляння мила всередину твоєї коханої може стати причиною дискомфорту під час сексу. Тож спробуйте спочатку зайнятися сексом, а потім уже намилювати один одного.

Кохайся та розділяй: спочатку секс, а потім уже миття.

3. Без лубриканту ніякого сексу

Вода – не є лубрикантом, тож не потрібно вважати, що кохання у душі дозволить уникнути неприємних відчуттів. Рекомендуємо використовувати лубрикант на силіконовій основі.

Лубрикант на водній основі перестане виконувати свою функцію за лічені хвилини.



Не забувай про використання лубриканту на силіконовій основі / Фото jillianmills

4. Гаряча вода взагалі є?

Знаєш, оце все твоє готування: покупка килимка, лубриканта та відкладання мила вбік – це все, звичайно ж, круто. Але перед сексом у душі варто переконатися, що вода гаряча є. Буде дуже кепсько, якщо ви в пориві пристрасті залізете у кабінку та виявите, що зігріватися можна буде хіба один одним.

Спочатку перевіряєш наявність гарячої води, і лише після цього займаєшся сексом у душі.

5. Дуже не розгуляєшся

Секс у душі – це про компактні пози, в яких ви притиснуті один до одного. Тож не потрібно вигадувати велосипед, якщо вам захочеться кохатися у душі.

Рекомендуємо скористатися нашим ТОПом секс-поз для заняття сексом у душі.

6. Бережи презерватив

Заняття сексом у душі може стати справжнім випробуванням для презерватива. Тож потурбуйся, щоб під час поривів пристрасті він не порвався або не зісковзнув. Ти ж пам'ятаєш про те, що для незапланованої вагітності зовсім необов'язково еякулювати всередину неї.

Якщо ви займаєтеся сексом з презервативом – робіть це без надмірної агресії, аби він не порвався.

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Секс у душі може принести задоволення. Але до нього потрібно підготуватися. Тож не полінуйся, аби вам обом було надзвичайно приємно кохатися.