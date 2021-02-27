Если тебе казалось, что о сексе на одну ночь думают только мужчины, то мы вынуждены тебя огорчить. Барышни тоже не против интимных встреч без обязательств. Поэтому ученые решили узнать, чего именно они хотят от таких интимных рандеву.

Ученые из программы Clue Research, посвященной женской фертильности, решили подробнее изучить вопрос секса на одну ночь с позиции представительниц прекрасной половины человечества. Рассказываем, что они ищут во время интимных встреч без обязательств.

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Начнем с базы. Исследование показало, что есть много женщин, которых интересует секс на одну ночь. Ученые опросили 68 000 гетеросексуальных женщин, а также выяснили, чего они хотят от "того, что им нужно на один вечер". Изучая их ответы, исследователи обнаружили несколько надежных индикаторов, какие могут помочь мужчинам, которые отдают предпочтение таким встречам.

Избавься от лишнего. Опрос показал, что женщины отдают предпочтение коротким интимным стрижкам, а также выбритой груди. Если тебе лень, то не удивляйся, что секс с тобой может ей не понравиться. Более того: есть все шансы, что к нему дело просто не дойдет.

Будь выше. Это не значит, что нужно носить каблуки. Просто представительницам прекрасного пола безумно нравятся высокие мужчины . Выпрями наконец спину, подними немного свою голову. Этого будет достаточно, чтобы стать визуально выше.

Избегай слишком умных разговоров. Ты же не хочешь утомить ее перед занятием сексом. Не стоит превращать интимную встречу на опрос или экзамен. Лучше сосредоточься на удовольствии, которое вы должны получать вдвоем.



Сосредоточит свое внимание на удовлетворении, а также избегай слишком умных разговоров / Фото Unsplash

Такие опросы позволяют нам, мужчинам, сделать все возможное для того, чтобы секс стал еще лучше. Не исключено, что встреча на одну ночь может перерасти в нечто большее. Поэтому не стоит огорчать свою будущую потенциальную возлюбленную.