Секс – це не лише про фізику, а й про естетику. Тож ми наполегливо рекомендуємо спробувати кохатися перед дзеркалом. Аби підігріти твій інтерес, наводимо кілька вагомих причин займатися ним цієї ночі.

Секс перед дзеркалом дозволяє не лише додати пікантності вашому інтимному життю, а й насолодитися один одним сповна. Men 24 розповідає, чому потрібно спробувати кохатися перед своїм відображенням у дзеркалі.

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Подвійне задоволення

Секс перед дзеркалом дозволяє вам не лише поринути з головою у фізичну, а й естетичну насолоду. Тож було б справжньою дурістю відмовлятися від нього.

Пожирайте поглядом один одного та не лінуйтеся увімкнути уяву. Нехай це буде не дзеркало, а об'єктив камери. А ви – не просто пара, а справжні герої фільмів для дорослих. Чим не рольова гра?



Якщо у ванній стоїть дзеркало – поєднайте приємне з корисним / Фото Veu

Думка збоку

Зовсім не обов'язково кликати друзів, аби вони розповіли, що ж не так ти робиш у ліжку. Побачити моменти, які потребують прокачки, можна за допомогою дзеркала. Так ти можеш зауважити свої слабкі місця, а також виявити сильні сторони.

Головне – не надто милуйся собою. Ти ж сюди не розважатися прийшов. Не забувай про це.

Публічне місце вдома

Якщо ти трохи параноїк, то секс перед дзеркалом можна буде порівняти з заняттям коханням на людній вулиці. Воно й не дивно, адже завше виникатиме відчуття, що за вами хтось підглядає. Але водночас це може подарувати певну пікантність самому процесу.

Секс перед дзеркалом може подарувати стільки ж адреналіну, скільки кохання у ліфті.

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Максимальна близькість

Дзеркало дозволяє побачити те, чого ми не зауважуємо під час звичайного заняття сексом. Тож не дивно, що кохання перед люстром дозволяє вам почуватися максимально близькими та відкритими один для одного.

Насолоджуйтеся один одним, смакуйте кожну миль та кидайте бісики. Це додасть вогнику у ваші стосунки.



Секс перед дзеркалом дарує максимальну близькість / Фото alarmy

Секс перед дзеркалом подарує вам неабияку насолоду. Головне – потурбуватися, аби воно було у повний зріст. Так ви зможете милуватися один одним сповна.