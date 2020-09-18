Секс – это не только о физике, но и об эстетике. Поэтому мы настоятельно рекомендуем попробовать заниматься любовью перед зеркалом. Чтобы подогреть твой интерес, приводим несколько весомых причин заниматься им этой ночью.

Секс перед зеркалом позволяет не только добавить пикантности вашей интимной жизни, но и насладиться друг другом сполна. Men 24 рассказывает, почему нужно попробовать заниматься любовью перед своим отражением в зеркале.

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Двойное удовольствие

Секс перед зеркалом позволяет не только окунуться с головой в физическое, но и эстетическое наслаждение. Поэтому было бы настоящей глупостью отказываться от него.

Пожирайте взглядом друг друга и не ленитесь включить воображение . Пусть это будет не зеркало, а объектив камеры. А вы – не просто пара, а настоящие герои фильмов для взрослых. Чем не ролевая игра?



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Мнение со стороны

Совсем не обязательно звать друзей, чтобы они рассказали, что не так ты делаешь в постели. Увидеть моменты, которые требуют прокачки, можно и с помощью зеркала. Так ты можешь заметить свои слабые места, а также выявить сильные стороны.

Главное – не слишком любуйся собой . Ты сюда не развлекаться пришел. Не забывай об этом.

Публичное место дома

Если ты немного параноик, то секс перед зеркалом можно будет сравнить с занятием любовью на людной улице. Оно и неудивительно, ведь всегда будет возникать ощущение, что за вами кто-то подсматривает. Но одновременно это может подарить определенную пикантность самому процессу.

Секс перед зеркалом может подарить столько же адреналина, сколько занятие любовью в лифте .

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Максимальная близость

Зеркало позволяет увидеть то, чего мы не замечаем во время обычного занятия сексом. Неудивительно, что любовь перед зеркалом позволяет чувствовать себя максимально близкими и открытыми друг для друга.

Наслаждайтесь друг другом и кайфуйте каждую минуту. Это придаст огонька в ваши отношения.



Секс перед зеркалом дарит максимальную близость / Фото alarmy