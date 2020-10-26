Женщина сверху и Ко: Мужчины назвали 7 своих любимых секс-поз
А ты задумывался над тем, какая поза в сексе позволяет тебе получить максимум удовольствия? А какую позицию обожает твоя любимая? К твоему вниманию 7 секс-поз, которые нравятся мужчинам. Попробуй одну из них. Вполне вероятно, что именно она станет и твоей любимой.
Понятное дело, что все мы разные. У каждого свои предпочтения и подходы к вопросу секса. Но у всех нас, мужчин, есть нечто общее – каждый имеет какую-то секс-позу в своем арсенале, которая позволяет получить максимум удовольствия. На портале Bustle опросили читателей и назвали 7 позиций в сексе, которые нравятся мужчинам. Men 24 делится ими с тобой!
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1. Усовершенствованная миссионерская
"Как бы скучно это ни звучало, но моя любимая поза – миссионерская. Не зря же – это классика! Мне она нравится, потому что она удобная, выполняет свою работу и, несомненно, является одной из самых интимных позиций в (метафорической) книге. Но уловка хорошего миссионера заключается в том, чтобы внести определенные коррективы. Мне нравится, когда моя девушка охватывает мои бедра ногами, когда я толкаю", – Бобби, 26 лет.
Пусть любимая охватит твои бедра ногами
2. Женщина сверху
"Мне нравится, когда девушка сверху, а я сижу так, чтобы мы были лицом к лицу. Это интимно, и отлично подходит для того, чтобы схватить ее за задницу или поиграть с ее грудью", – Брэдли, 28 лет.
Поза всадницы дарит еще больше интима во время секса
3. Стиль собачки
"Мне нравится, когда она наклоняется и стоит на коленях, а я позади нее. Мне нравится, что это дает мне больше возможностей и силы. И я могу работать с различными углами и глубиной, а также – тянуть ее за волосы", – Даниил, 22 года.
Стиль собачки дает тебе возможность менять угол и глубину проникновения
4. Бабочка
"Мне нравится эта поза, потому что [я] стою и хорошо вижу все, что происходит (смеется). Кроме того, ноги женщины на груди или плечах горячие", – Джон, 22 года.
Позиция бабочка дает возможность любоваться телом любимой
5. Обратная всадница
"Обратная всадница – это весело, потому что она отличается от стандартных позиций, но ее легко выполнять. Это похоже на стиль собачки, но у девушки больше контроля. И оттуда легко перейти к вариациям, особенно если вы гибкие или сильные", – Стивен, 27 лет.
Обратная всадница немного напоминает стиль собачки, но в этой позиции у девушки больше контроля
6. Ложки
"Я, вероятно, предвзятый, потому что люблю утренний секс, а ложки – лучшая поза, чтобы расслабиться после пробуждения... Это, по сути, версия объятий с рейтингом X. Это интимно и эротично одновременно. Плюс легко дотянуться до ее сосков и клитора, когда я сразу за ней", – Майк, 25 лет.
Поза ложки идеально подходит для ленивого утреннего секса
7. X отмечает точку
"Для меня эта поза действительно хорошая, потому что, когда ее ноги скрещены, все становится гораздо теснее и трения больше. К тому же вид, как она лежит подо мной, закинув ноги на плечи, тоже не помешает", – Брэндон, 24 года.
В этой позиции можно получить еще больше удовольствия во время проникновения
Конечно же, мы рекомендуем экспериментировать с позами и изучать предпочтения своей любимой. Также не забывай о том, что во время секса хорошо должно быть вам обоим!
Все иллюстрации с портала Bustle
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