Кожному з нас завжди було цікаво, як же насправді знімаються секс-сцени в фільмах. Якщо тобі здавалося, що під час зйомок актори повністю голі та віддаються пристрасті, то це геть зовсім не так. Men 24 дозволяє заглянути за лаштунки та дізнатися, як насправді відбувається знімання постільних сцен у кіно.

Постільні сцени у кіно можна побачити доволі часто. Але чи насправді актори займаються сексом на камеру? Іноді так, але у дуже рідкісних випадках. Здебільшого – це крута гра. І Men 24 розповість тобі про кілька секретів секс-сцен у кіно, які тебе однозначно шокують.

Це цікаво Секс утрьох: науковці назвали ідеальну умову для максимального задоволення

Чи займаються сексом у кіно насправді?

Найчастіше справжній секс можна побачити лише у фестивальних фільмах або арт-хаусі. Що стосується масових стрічок, то тут сексом навіть не пахне. Для зйомок картин, які з'являються на великих екранах, актори можуть використовувати певні секрети, які дозволяють відтворити усе з максимальною реалістичністю.

Накладки та спеціальна білизна

У постільних сценах важлива робота фахівців по костюмах. У їхньому арсеналі безліч крутих девайсів, які дозволять тобі повірити, що актори справді займаються сексом у кіно.

Аби не було тертя геніталіями, акторів одягають у спеціальну білизну тілесного кольору. Також можуть використовуватися силіконові накладки, які імітують статеві органи.

Cock sock – незамінний аксесуар для акторів-чоловіків. Це мішечок тілесного кольору, в якому криється найсокровенніше, що є у представника сильної половини людства.

Дублери в ліжку

Ти не повіриш, але дублери використовуються не лише для зйомок трюків, а й постільних сцен. Тим паче, що деякі актори категорично відмовляються від інтимних зйомок, тож у кадрі ти можеш побачити груди або ж сідниці зовсім не своєї улюблениці.

У Голлівуді навіть проводять відповідні кастинги, де шукають людей по частинах тіла. Ба більше, їх називають "сідничні дублери". Є й такі, що знімаються повністю оголеними, аби замінити певних акторів. До прикладу, у деяких сценах "Гри престолів" замість Емілії Кларк ти можеш побачити модель Розі Мак.

А ще секс-дублери можуть повністю замінити актора у постільній сцені. А потім за допомогою комп'ютерної графіки голову твоєї фаворитки "приклеюють" до тіла підміни.

Комп'ютерна графіка

Творці фільмів використовували графіку в різних фільмах і ситуаціях. До прикладу, можуть окремо знімати імітацію секс-сцени акторами, а потім об'єднувати два дублі в один кадр. Такий метод використовувався у "Німфоманці".

Також можна просто "прикрити" інтимні місця, які надто сильно потрапляють у кадр. До прикладу, Дакота Джонсон у "50 відтінках сірого" носила не лише силіконові накладки. Її тіло опісля зйомок піддавалося ретушуванню, аби ти не побачив нічого, чого не хотіла б показати актриса.

2020 рік став роком змін. Завдяки руху MeToo та коронавірусу секс-сцени тепер знімають лише за допомогою графіки. Це одна з вимог до режисерів Голлівуду.

Мистецтво монтажу

Звичайно ж, можна "виїжджати" на технологіях, але й від мистецтва монтажу ніхто не відмовлявся. Поєднання вмілих операторів і крутих монтажерів дозволяє знімати улюблені секс-сцени так, що тобі здаватиметься, що інтим між акторами відбувається насправді.

Чи збуджуються актори під час секс-сцен

А ти собі уявляєш збудження, коли на тебе дивиться десяток людей, коли тобі щось там кажуть і керують процесом? От і актори зізнаються, що ні про яке збудження під час секс-сцен і мови бути не може.

Збудження під час зйомок – непроста задача:

Чому нема справжніх секс-сцен у кіно?

Почнемо з того, що не так багато розкутих і сміливих акторів. Також не варто забувати, що відверті фільми можуть не всюди дозволяти показувати у кінотеатрах. Та й у багатьох акторів є сім'ї та діти. Ніхто ж не хотів би побачити свою маму, котра "кохається" з якимось незрозумілим чоловіком у кіно.

Тож тепер ти знаєш, як насправді відбуваються зйомки секс-сцен у кіно. Живи тепер з цим, друже!

Читай також Підманули – та не підвели: 7 акторів, які безсовісно набрехали, аби отримати роль