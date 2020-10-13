Как на самом деле снимают постельные сцены в кино: секреты и видео
Каждому из нас всегда было интересно, как же на самом деле снимаются секс-сцены в фильмах. Если тебе казалось, что во время съемок актеры полностью обнажены и отдаются страсти, то это совершенно не так. Men 24 позволяет заглянуть за кулисы и узнать, как на самом деле происходит снятие постельных сцен в кино.
Постельные сцены в кино можно увидеть довольно часто. Но на самом ли деле актеры занимаются сексом на камеру? Иногда да, но в очень редких случаях. В основном – это крутая игра. И Men 24 расскажет тебе о нескольких секретов секс-сцен в кино, которые тебя однозначно шокируют.
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Занимаются ли сексом в кино на самом деле?
Чаще всего настоящий секс можно увидеть только в фестивальных фильмах или арт-хаусе. Что касается массовых лент, то сексом даже не пахнет. Для съемок картин, какие появляются на больших экранах, актеры могут использовать некоторые секреты, которые позволяют воспроизвести все с максимальной реалистичностью.
Накладки и специальное белье
В постельных сценах важная работа специалистов по костюмам. В их арсенале множество крутых гаджетов, которые позволят тебе поверить, что актеры действительно занимаются сексом в кино.
Чтобы не было трения гениталиями, актеров одевают в специальное белье телесного цвета. Также могут использоваться силиконовые накладки, имитирующие половые органы.
- Cock sock – незаменимый аксессуар для актеров-мужчин. Это мешочек телесного цвета, в котором кроется самое сокровенное, что есть у представителя сильной половины человечества.
Дублеры в постели
Ты не поверишь, но дублеры используются не только для съемок трюков, но и постельных сцен. Тем более, что некоторые актеры категорически отказываются от интимных съемок, поэтому в кадре ты можешь увидеть грудь или ягодицы вовсе не своей любимицы.
В Голливуде даже проводят соответствующие кастинги, где ищут людей по частям тела. Более того, их называют "ягодичные дублеры". Есть и такие, которые снимаются полностью обнаженными, чтобы заменить определенных актеров. К примеру, в некоторых сценах "Игры престолов" вместо Эмилии Кларк ты можешь увидеть модель Рози Мак.
А еще секс-дублеры могут полностью заменить актера в постельной сцене. А затем с помощью компьютерной графики голову твоей фаворитки "приклеивают" к телу подмены.
Компьютерная графика
Создатели фильмов использовали графику в различных фильмах и ситуациях. К примеру, могут отдельно снимать имитацию секс-сцены актерами, а затем объединять два дубля в один кадр. Такой метод использовался в "Нимфоманке".
Также можно просто "прикрыть" интимные места, которые слишком сильно попадают в кадр. К примеру, Дакота Джонсон в "50 оттенках серого" носила не только силиконовые накладки. Ее тело после съемок подвергалось ретуши, чтобы ты не увидел ничего, чего не хотела бы показать актриса.
- 2020 стал годом перемен. Благодаря движению MeToo и коронавирусу секс-сцены теперь снимают только с помощью графики. Это одно из требований к режиссерам Голливуда.
Искусство монтажа
Конечно же, можно "выезжать" на технологиях, но и от искусства монтажа никто не отказывался. Сочетание умелых операторов и крутых монтажеров позволяет снимать любимые секс-сцены так, что тебе будет казаться, что интим между актерами происходит на самом деле.
Возбуждаются ли актеры во время секс-сцен
А ты себе представляешь возбуждения, когда на тебя смотрит десяток людей, когда тебе что-то там говорят и управляют процессом? Вот и актеры признаются, что ни о каком возбуждение во время секс-сцен и речи быть не может.
Возбуждение во время съемок – непростая задача:
Почему же нет настоящих секс-сцен в кино?
Начнем с того, что не так много раскованных и смелых актеров. Также не стоит забывать, что откровенные фильмы могут не везде позволять показывать в кинотеатрах. Еще во многих актеров есть семьи и дети. И никто не хотел бы увидеть свою маму, которая "любится" с каким-то непонятным мужчиной в кино.
И теперь ты знаешь, как на самом деле проходят съемки секс-сцен в кино. Живи теперь с этим, друг!
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