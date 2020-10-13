Каждому из нас всегда было интересно, как же на самом деле снимаются секс-сцены в фильмах. Если тебе казалось, что во время съемок актеры полностью обнажены и отдаются страсти, то это совершенно не так. Men 24 позволяет заглянуть за кулисы и узнать, как на самом деле происходит снятие постельных сцен в кино.

Постельные сцены в кино можно увидеть довольно часто. Но на самом ли деле актеры занимаются сексом на камеру? Иногда да, но в очень редких случаях. В основном – это крутая игра. И Men 24 расскажет тебе о нескольких секретов секс-сцен в кино, которые тебя однозначно шокируют.

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Занимаются ли сексом в кино на самом деле?

Чаще всего настоящий секс можно увидеть только в фестивальных фильмах или арт-хаусе . Что касается массовых лент, то сексом даже не пахнет. Для съемок картин, какие появляются на больших экранах, актеры могут использовать некоторые секреты, которые позволяют воспроизвести все с максимальной реалистичностью.

Накладки и специальное белье

В постельных сценах важная работа специалистов по костюмам. В их арсенале множество крутых гаджетов, которые позволят тебе поверить, что актеры действительно занимаются сексом в кино.

Чтобы не было трения гениталиями, актеров одевают в специальное белье телесного цвета. Также могут использоваться силиконовые накладки, имитирующие половые органы.

Cock sock – незаменимый аксессуар для актеров-мужчин. Это мешочек телесного цвета, в котором кроется самое сокровенное, что есть у представителя сильной половины человечества.

Дублеры в постели

Ты не поверишь, но дублеры используются не только для съемок трюков, но и постельных сцен. Тем более, что некоторые актеры категорически отказываются от интимных съемок, поэтому в кадре ты можешь увидеть грудь или ягодицы вовсе не своей любимицы.

В Голливуде даже проводят соответствующие кастинги, где ищут людей по частям тела . Более того, их называют "ягодичные дублеры". Есть и такие, которые снимаются полностью обнаженными, чтобы заменить определенных актеров. К примеру, в некоторых сценах "Игры престолов" вместо Эмилии Кларк ты можешь увидеть модель Рози Мак.

А еще секс-дублеры могут полностью заменить актера в постельной сцене. А затем с помощью компьютерной графики голову твоей фаворитки "приклеивают" к телу подмены.

Компьютерная графика

Создатели фильмов использовали графику в различных фильмах и ситуациях. К примеру, могут отдельно снимать имитацию секс-сцены актерами, а затем объединять два дубля в один кадр . Такой метод использовался в "Нимфоманке".

Также можно просто "прикрыть" интимные места, которые слишком сильно попадают в кадр. К примеру, Дакота Джонсон в "50 оттенках серого" носила не только силиконовые накладки. Ее тело после съемок подвергалось ретуши, чтобы ты не увидел ничего, чего не хотела бы показать актриса.

2020 стал годом перемен. Благодаря движению MeToo и коронавирусу секс-сцены теперь снимают только с помощью графики . Это одно из требований к режиссерам Голливуда.

Искусство монтажа

Конечно же, можно "выезжать" на технологиях, но и от искусства монтажа никто не отказывался. Сочетание умелых операторов и крутых монтажеров позволяет снимать любимые секс-сцены так, что тебе будет казаться, что интим между актерами происходит на самом деле.

Возбуждаются ли актеры во время секс-сцен

А ты себе представляешь возбуждения, когда на тебя смотрит десяток людей , когда тебе что-то там говорят и управляют процессом? Вот и актеры признаются, что ни о каком возбуждение во время секс-сцен и речи быть не может.

Возбуждение во время съемок – непростая задача:

Почему же нет настоящих секс-сцен в кино?

Начнем с того, что не так много раскованных и смелых актеров. Также не стоит забывать, что откровенные фильмы могут не везде позволять показывать в кинотеатрах. Еще во многих актеров есть семьи и дети. И н икто не хотел бы увидеть свою маму, которая "любится" с каким-то непонятным мужчиной в кино .

И теперь ты знаешь, как на самом деле проходят съемки секс-сцен в кино. Живи теперь с этим, друг!