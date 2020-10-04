Секс утрьох: науковці назвали ідеальну умову для максимального задоволення
Про секс утрьох бодай раз у своєму житті думав кожен. Але одне діло думати, а інше – втілювати у реальність. Учені назвали одну умову, яка дозволить отримати найбільше задоволення від сексу утрьох. І тут немає нічого дивного, що для чоловіків і жінок ця умова різна.
Розповідаємо на Men 24, що потрібно зробити, щоб отримати якомога більше задоволення від сексу утрьох.
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Канадська група сексологів провели дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Archives of Sexual Behavior. Вони провели опитування, пов'язане з сексом утрьох. У дослідженні взяли участь 274 канадські студенти, які відверто розповіли про своє сексуальне життя.
Чоловіки і жінки нормально ставляться до сексу утрьох / Фото adobestock
Опитування розбили на дві категорії сексу утрьох:
- дві дівчини й один хлопець;
- два хлопці й одна дівчина.
Результати опитування виявили, що 24% чоловіків і 8% жінок займалися сексом утрьох.
Також тішить те, що 64% опитаних не бачать нічого поганого у занятті сексом утрьох. Вони також не проти практикувати його, якщо виникне така можливість.
Опитування також свідчить – ми й без того знали – що майже всі чоловіки хотіли б бути єдиними володарями пеніса у цій інтимній пригоді. Але вчених добряче здивував той факт, що жінки теж хотіли б ділити одного партнера-чоловіка з іншою панянкою.
Ця діаграма показує рівень згоди на секс утрьох. Синій колір свідчить про секс утрьох, де один чоловік, а червоний – одна жінка. Коефіцієнт від 1 до 7. Тут 1 свідчить про те, що ніякого сексу утрьох бути не може, а 7 – секс утрьох у такому форматі – чудова ідея.
Діаграма свідчить про вподобання у сексі втрьох
- Мабуть, найвирішальніша умова комфортного сексу утрьох полягає в тому, аби третій партнер був вам близьким. Але особливо важливо це саме для чоловіків.
Опитані чоловіки зізналися, що хотіли б добре знати партнерів. Причому неважливо, чи його запросили бути третім, чи він запросив.
Що ж стосується жінок, то вона хоче добре знати партнерів лише в тому випадку, якщо її запросили третьою. Що ж стосується "новачка" у ліжку, то панянки віддали б перевагу незнайомцю.
Жінка може не знати третього партнера, якщо саме її партнер запросив його / Фото istock
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Тож тепер ти знаєш, що потрібно зробити, якщо в тебе виникає бажання спробувати секс утрьох. Але будь максимально обережним зі своїми бажаннями, адже іноді згода твоєї партнерки на цю інтимну пригоду геть зовсім не означає згоду.