О сексе втроем хотя бы раз в своей жизни думал каждый. Но одно дело думать, а другое – воплощать в реальность. Ученые назвали одно условие, которое позволит получить наибольшее удовольствие от секса втроем. И здесь нет ничего удивительного, что для мужчин и женщин это условие разное.

Рассказываем на Men 24 , что нужно сделать, чтобы получить как можно больше удовольствия от секса втроем.

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Канадская группа сексологов провела исследование, результаты которого опубликовали в научном журнале Archives of Sexual Behavior . Они провели опрос, связанный с сексом втроем. В исследовании приняли участие 274 канадские студенты, которые откровенно рассказали о своей сексуальной жизни.



Мужчины и женщины нормально относятся к сексу втроем / Фото adobestock

Опросы разбили на две категории секса втроем:

две девушки и один парень;

два парня и одна девушка.

Результаты опроса выявили, что 24% мужчин и 8% женщин занимались сексом втроем .

Также радует то, что 64% опрошенных не видят ничего плохого в занятии сексом втроем . Они также не против практиковать его, если возникнет такая возможность.

А одно из условий хорошего секса втроем – знать, кем будут те двое партнеров, с которыми испытуемый разделит кровать .

Опрос также свидетельствует – мы и так знали – что почти все мужчины хотели бы быть единственными обладателями пениса в этой интимной игре. Но ученых изрядно удивил тот факт, что женщины тоже хотели бы делить одного партнера-мужчину с другой барышней.

Эта диаграмма показывает уровень согласия на секс втроем. Синий цвет свидетельствует о сексе втроем, где один мужчина, а красный – одна женщина. Коэффициент от 1 до 7. Здесь 1 свидетельствует о том, что никакого секса втроем быть не может, а 7 – секс втроем в таком формате – отличная идея.



Диаграмма свидетельствует о предпочтениях в сексе втроем

Пожалуй, самым решающим условие комфортного секса втроем заключается в том, чтобы третий партнер был вам близким . Но особенно важно это именно для мужчин.

Опрошенные мужчины признались, что хотели бы хорошо знать партнеров. Причем неважно, его пригласили третьим или он пригласил кого-то.

Что же касается женщин, то она хочет хорошо знать партнеров только в том случае, если ее пригласили третьей. Что же касается "новичка" в постели, то барышни отдали б предпочтение незнакомцу.



Женщина может не знать третьего партнера, если именно ее партнер пригласил его / Фото istock

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