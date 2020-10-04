Секс втроем: ученые назвали идеальное условие для максимального удовольствия
О сексе втроем хотя бы раз в своей жизни думал каждый. Но одно дело думать, а другое – воплощать в реальность. Ученые назвали одно условие, которое позволит получить наибольшее удовольствие от секса втроем. И здесь нет ничего удивительного, что для мужчин и женщин это условие разное.
Рассказываем на Men 24, что нужно сделать, чтобы получить как можно больше удовольствия от секса втроем.
Это интересно Женщины рассказали, что должен уметь каждый мужчина в постели
Канадская группа сексологов провела исследование, результаты которого опубликовали в научном журнале Archives of Sexual Behavior. Они провели опрос, связанный с сексом втроем. В исследовании приняли участие 274 канадские студенты, которые откровенно рассказали о своей сексуальной жизни.
Мужчины и женщины нормально относятся к сексу втроем / Фото adobestock
Опросы разбили на две категории секса втроем:
- две девушки и один парень;
- два парня и одна девушка.
Результаты опроса выявили, что 24% мужчин и 8% женщин занимались сексом втроем.
Также радует то, что 64% опрошенных не видят ничего плохого в занятии сексом втроем. Они также не против практиковать его, если возникнет такая возможность.
Опрос также свидетельствует – мы и так знали – что почти все мужчины хотели бы быть единственными обладателями пениса в этой интимной игре. Но ученых изрядно удивил тот факт, что женщины тоже хотели бы делить одного партнера-мужчину с другой барышней.
Эта диаграмма показывает уровень согласия на секс втроем. Синий цвет свидетельствует о сексе втроем, где один мужчина, а красный – одна женщина. Коэффициент от 1 до 7. Здесь 1 свидетельствует о том, что никакого секса втроем быть не может, а 7 – секс втроем в таком формате – отличная идея.
Диаграмма свидетельствует о предпочтениях в сексе втроем
- Пожалуй, самым решающим условие комфортного секса втроем заключается в том, чтобы третий партнер был вам близким. Но особенно важно это именно для мужчин.
Опрошенные мужчины признались, что хотели бы хорошо знать партнеров. Причем неважно, его пригласили третьим или он пригласил кого-то.
Что же касается женщин, то она хочет хорошо знать партнеров только в том случае, если ее пригласили третьей. Что же касается "новичка" в постели, то барышни отдали б предпочтение незнакомцу.
Женщина может не знать третьего партнера, если именно ее партнер пригласил его / Фото istock
Стоит знать Без паники: как меняется твой член с возрастом
И теперь ты знаешь, что нужно сделать, если у тебя возникает желание попробовать секс втроем. Но будь максимально осторожным со своими желаниями, ведь иногда согласие твоей партнерши на это интимное приключение совершенно не означает согласие.