Недостатньо вивчити популярні секс-пози та ходити регулярно до спортзалу. Слід також чудово розуміти, чого хоче жінка. Тут Men 24 може тобі трішки допомогти. Адже ми у рубриці Бібліотека оргазмів розповімо, що ж повинен уміти кожен чоловік у ліжку за версією панянок.

Отже, що тобі слід уміти робити в ліжку, якщо хочеш на всі 100% задовольнити кохану. Читай на Men 24.

Варте уваги Стимуляція точки G та візуальне задоволення: чим крута секс-поза, коли ти ззаду

1. Секс – не змагання

Затям собі, що під час заняття сексом ви отримуєте задоволення. Тож не потрібно концентруватися лише на оргазмі й еякуляції. Так ти далеко не зайдеш, адже партнерка відчуватиме, що ти щоразу намагаєшся виконати своєрідний норматив.



Пам'ятай про те, що секс – не змагання / Фото cafemom

2. Ні сором'язливості

Якщо ви вже опинилися в одній спальні, то соромитися уже точно немає сенсу. Ваші оголені тіла мають стати об'єктом бажання і насолоди. Милуйтеся один одним, роздивляйтеся найменші деталі. А також раз і назавжди забудьте про безглузді та недоречні коментарі. Їм тут не місце.

3. Відчувай її

Нарешті ти роздягнув її догола та готовий уже почати насолоджуватися сексом? Спокійніше, чоловіче. Зверни увагу на те, чи готова партнерка. Цілком імовірно, що потрібно трохи часу приділити прелюдії та розігріву панянки. У твоїй бойовій готовності ми точно не сумніваємося…



Зверни увагу на реакції її тіла, аби знати, коли вона буде готова / Фото medium

4. Будь різноманітним

Звичайно ж, у кожної пари є кілька улюблених секс-поз, які дозволяють отримати максимум задоволення від сексу. Але ж тривалі стосунки передбачають певну різноманітність. Якщо її не буде, то й секс з часом стане рідкістю для вас обох. Звідси ж виникають думки про пошук іншого партнера, який дозволить подарувати задоволення, якого у вас нема.

5. Немає прелюдії – немає сексу

Прелюдія не передбачає годину випещування її тіла. Іноді достатньо гарячого повідомлення дорогою додому. Або ж чогось, що максимально збуджує її. Пам'ятай про те, що твоїй коханій потрібно добряче розігрітися перед сексом. Інакше є імовірність, що задоволення не отримає жоден з вас.



Прелюдія – важлива складова хорошого сексу / Фото adobestock

6. Працюй над тілом

Різноманітність у сексі передбачає також певні акробатичні таланти. Тож недостатньо просто акуратно примоститися збоку, щоб подарувати їй насолоду. Твоє тіло має бути сильним, а ти – витривалим. Лише таким чином тобі вдасться зробити їй приємно та мати сили потурбуватися й про себе.

7. Знай, чого хочеш

З роками нічого не міняється: жінки віддають перевагу впевненим у собі чоловікам. Тож не потрібно натякати на те, що ти хочеш зайнятися сексом. Покажи, що хочеш її. Але тут головне – не перестаратися. Пам'ятай про розумну наполегливість, аби не виникла думка, що ти примушуєш її робити те, чого вона не хоче!



Твоя упевненість у ліжку їй подобається / Фото shutterstock

8. Твої бажання на другому плані

Нагадуємо, що спочатку ти концентруєш усю свою увагу на насолоді партнерки. А потім уже турбуєшся про себе. Інакше просто ніяк. Твоя кохана та її задоволення у пріоритеті.

9. Не вихваляйся

Ну не подобаються жінкам хвалькуваті чоловіки. Хочеш вразити її – дій. А словечка залиш для своїх друзів, з якими ти щовечора зустрічаєшся у барі.

10. Спочатку вона, а потім уже ти

Цей пункт стосується оргазму. Твоя задача – спершу подарувати задоволення своїй партнерці. Потім уже можеш потурбуватися про себе. Панянки вважають справжнім моветоном, коли чоловік кінчає до того, як це роблять вони.



Доведи її до оргазму / Фото adobestock

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Тож не забувай не лише отримувати, а й дарувати насолоду, урізноманітнюй своє інтимне життя та пам'ятай про те, що прелюдія надзвичайно необхідна. І буде тобі щастя!