Слідкувати за Аріанною Селестою – суцільне задоволення. Сексуальна модель та зірка UFC регулярно викладає спокусливі кадри, які розбурхують мережу. Не зрадила традиції вона й цього разу, знявшись у купальнику. Гарантуємо, що це фото тобі сподобається!

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Не дивно, що кадр зібрав тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Світова красуня";

"Справжня королева";

"Прекрасне фото";

"Захопливі вигини";

"Ти бездоганна";

"Красива як завжди";

"Вау, яка ж ти мила";

"Чому ти настільки гаряча?";

"Щодня ти стаєш усе красивішою".



Аріанні Селеста знялася у провокативному купальнику / Фото з інстаграму Селести

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Нам теж шалено подобається Аріанні Селеста. Тож немає нічого дивного в тому, що ми закликаємо тебе підписатися на неї. На сторінці зірки UFC ти знайдеш ще багато гаряченького!