Слідкувати за Аріанною Селестою – суцільне задоволення. Сексуальна модель та зірка UFC регулярно викладає спокусливі кадри, які розбурхують мережу. Не зрадила традиції вона й цього разу, знявшись у купальнику. Гарантуємо, що це фото тобі сподобається!
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Не дивно, що кадр зібрав тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Світова красуня";
- "Справжня королева";
- "Прекрасне фото";
- "Захопливі вигини";
- "Ти бездоганна";
- "Красива як завжди";
- "Вау, яка ж ти мила";
- "Чому ти настільки гаряча?";
- "Щодня ти стаєш усе красивішою".
Аріанні Селеста знялася у провокативному купальнику / Фото з інстаграму Селести
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Нам теж шалено подобається Аріанні Селеста. Тож немає нічого дивного в тому, що ми закликаємо тебе підписатися на неї. На сторінці зірки UFC ти знайдеш ще багато гаряченького!