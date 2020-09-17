"Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road) в прокат вышел в 2015 году, однако его до сих пор обсуждают и пересматривают. Одной из "фишек" фильма являются его странные и уникальные автомобили.

"Безумный Макс: Дорога ярости" – постапокалиптический экшн Джорджа Миллера, героем которого является Макс Рокатанский, а главную роль исполнил Том Харди. В 2020 фильм занимает 205 позицию среди 250 лучших фильмов всех времен IMDb.

Одной из фишек фильма являются его автомобили. Men 24 расскажет тебе коротко о каждом из них и покажет их потрясающие фотографии.

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Interceptor

Interceptor, созданный на базе Ford Falcon XB, является любимым автомобилем главного героя Макса во всех частях киноэпопеи (хотя как следует он в нем катался только в первой части).



"Перехватчик" – так можно перевести название этого авто / Фото warnerbros

The Gigahorse

Два Сadillac Сoupe De Villes 1959 соединили в один автомобиль с двумя моторами V8. В этом авто ездил главный злодей "Дороги ярости".



"Сверхбольшой Конь" – Gigahorse / Фото warnerbros

The Nux Car

Замечательный хот-род Deuce coupe с V8. Машина одного из главных героев, которого сыграл Николас Холт.



The Nux Car – "Автомобиль Нукса" / Фото warnerbros

The War Rig

Боевой тягач с двумя моторами общей мощностью 2000 лошадиных сил – достойный транспорт для Фуриозы, героини Шарлиз Терон. Именно этот автомобиль, по сути, является главным героем фильма.



The War Rig – "Машина Войны" / Фото warnerbros

FDK

Наглядный пример того, что будет, если "жука" оснастить мотором V8.



FDK – "жук" с мощным мотором / Фото warnerbros

Cranky Frank

"Безумный Фрэнк" – Holden FJ Rat Rod и снова с V8 – автомобиль сопровождения "Cверхбольшого Коня".



Cranky Frank – "Бешеный Фрэнк" / Фото warnerbros

The Peacemaker

"Миротворец" – Merlin V8 с танковыми гусеницами. Не слишком быстрый, зато проходимость выше, чем в других.



The Peacemaker – "Миротворец" / Фото warnerbros

The Ploughboy

"Пахарь" – это, конечно, фермерская машина, трактор. Напоминает Bel Air, но – не факт, что именно он.



The Ploughboy – "Пахарь" / Фото warnerbros

Buick

Просто бьюик. Отполирован, подремонтирован и оснащен задней осью от грузовика.



Бьюик, просто бьюик / Фото warnerbros

MACK

"МЭК" – ремонтно-эвакуационный автомобиль, который в любой момент может стать боевым. Создали его на базе грузовика MACK.



MACK – "МЭК" / Фото warnerbros

Buggy #9

"Багги № 9" – похож на Corevette, но нет. На самом деле это австралийский автомобиль Perentti, который делали в стиле американских суперкаров, но не слишком коммерчески успешно.



Buggy #9 – "Багги № 9" / Фото warnerbros

Elvis

Король музыки рок-н-ролл Элвис Пресли не отказался бы от такого автомобиля: хот-род с двумя V6, соединенными в один V12.



Элвис – это Elvis / Фото warnerbros

Dodge

"Додж" – тоже хот-род, но старенький. В характеристиках нет ничего особенного, зато есть огнемет.



Dodge – "Додж" / Фото warnerbros

Prince Valiant

"Принц Отважный" – это Charger, но не Dodge, а Valiant. Когда-то эта машина была очень популярной.



Prince Valiant – "Принц Отважный" / Фото warnerbros

The Big Foot

"Биг Фут" или "Большеног" – в фильме является машиной сына главного злодея – Бессмертного Джо. Ее создали на базе Fargo Workhorse 1940, а двигатель почти 10-литровый V8.



The Big Foot – "Большая Стопа" / Фото warnerbros

Firecar #4

По сути, пожарная машина – Holden HZ UTE 1970 года, австралийское авто.



Firecar #4 – "Огнемашина" / Фото warnerbros

Plymouth Rock

"Плимутская Скала" – авто племени Buzzards, стервятников, которые делают свои машины металлическими ежами.



Plymouth Rock – "Плимутская Скала" / Фото warnerbros

Doof Wagon

"Фургон Дурака" – "музыкальная шкатулка", построенная на базе армейского MAN 8х8.



Doof Wagon – "Фургон Дурака" / Фото warnerbros