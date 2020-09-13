Якщо ти звернув увагу, то Марк Цукерберг, Джефф Безос та й увесь топ-менеджмент Кремнієвої долини вирішив відмовитися від футболок і водолазок з джинсами на користь стильних костюмів. Воно й не дивно, адже зараз тренд саме на класичний стиль. Розповідаємо, як одягатися так, щоб почуватися мільярдером.

Раніше генії-винахідники вважали, що їм не потрібно узагалі заморочуватися стосовно того, як вони виглядають. Зараз же усе змінилося з ніг на голову. І Марк Цукерберг з Джеффом Безосом – яскраві цьому приклади. Читай на Men 24 про базові принципи побудови стилю мільярдерів з Кремнієвої долини!

Це цікаво

Як підібрати стрижку чоловіку: основні правила стилістів

Відразу ж зауважимо, що ці правила стосуються як повсякденного, так і ділового твого образу. Тож дослухайся до них і будь завжди у тренді.

1. Знайди джинси під себе. Твоя задача – не купити Levi's на розпродажі за 40 гривень, а знайти джинси, які чудово сидітимуть на тобі. Якщо ж вони нагадуватимуть мішок, в який огорнули твою нижню половину тіла – вважай, що це провал.

2. Звертай увагу на колір та якість одягу. Під час вибору нового гардеробу, слід переконатися, що усі кольори тобі личать, тканина не надто складна у догляді. Нове вбрання не повинне ускладнювати життя тим, що потрібно регулярно бігати до хімчистки.

Твій новий одяг має бути якісним і зручним для тебе

3. Стан і чистота взуття. Ми неодноразово наголошуємо на тому, що взуття теж має бути доглянутим і чистим. Тим паче гарна пара взуття дозволить не лише комфортно почуватися, а й підкреслить твій стиль. А це дуже важливо.

4. Звернись по допомогу стиліста. Буває так, що тобі потрібна думка зі сторони. У цьому може допомогти стиліст. У крайньому разі можна взяти на шопінг з собою кохану або друга. Але тут потрібно бути обережним, адже твої близькі й так тебе люблять, тому ти будеш подобатися їм і в страшенному кардигані.

Візьми на озброєння

Як виглядати стильно щодня: поради для сучасних чоловіків

5. Шкарпетки важливі. Ти ще пам'ятаєш Джастіна Трюдо? От його можна назвати справжнім фанатом яскравих і стильних шкарпеток. Цей елемент гардеробу може багато про тебе розповісти та допомогти тобі якісно виділитися на фоні усіх цих нудних і одноманітних людей навколо.

Підібрати шкарпетки під свій образ теж дуже важливо

Стилісти впевнені, що одяг – інвестиційне портфоліо. Тож потурбуйся про те, щоб твій гардероб спочатку був наповнений набору базових речей. А потім уже віддавай перевагу якомусь екстравагантному вбранню, яке носитимеш у вкрай рідкісних випадках.

Підходь до формування свого стилю відповідально. Не забувай про те, що саме твій образ допомагає скласти про тебе перше враження. Тож не підкачай.