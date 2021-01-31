Задача Карла Данкера – тест на креативність: як розв'язати проблему зі свічкою
Свій знаменитий тест психолог Карл Данкер придумав у 1935. За його допомогою виявляють людей, здатних мислити продуктивно та креативно. Данкер вигадав прості умови задачі, для розв'язання якої, утім, треба трохи часу та творчого мислення.
Джерело: Alchetron
Men 24 розповідає, що ж це за популярна задача Карла Данкера. У чому підступ "проблеми зі свічкою". І, звісно, як її розв'язати.
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Задача Карла Данкера: умови
Умови завдання від Карла Данкера такі:
- Маєш свічку, коробку сірників і коробку канцелярських кнопок.
Що треба зробити:
- Закріпи свічку на стіні так, щоб віск не капав ані на підлогу, ані на стіну.
Задача Карла Данкера – про свічку, кнопки і сірники / Фото pinterest
Розв'язання проблеми зі свічкою
Що часто пропонують люди, перед якими ставлять задачу Карла Данкера? Зазвичай її озвучують групі, якій дають свічку, кнопки й сірники, і пропонують свої версії опробувати на практиці.
- У перші хвилини здебільшого пропонують прикріпити свічку до стіни кнопками, або запалити свічку, розплавити трохи кінець і воском прикріпити до стіни. Але на практиці це зробити не вдається.
Хвилин через 5 – 10 розв'язання таки знаходять: потрібно висипати кнопки з коробки, закріпити коробку на стіні кнопками, і в неї поставити свічку. От і все.
Задача Данкера має просте рішення, але треба вийти трохи за рамки / Фото tumblr
У чому підступ загадки Карла Данкера
Річ у тім, що більшості людей властива так звана функціональна фіксація. Тобто, вони бачать коробку і думають тільки про її вміст. А коробка ж – не тільки упаковка для кнопок, а й елемент задачі, який не заборонено використовувати.
- Цікавий факт: під час експериментів група людей, якій просто пропонували розв'язати задачу, робила це на кілька хвилин швидше, ніж група, якій пропонували розв'язати задачу за винагороду.
І це не якийсь там разовий експеримент – його повторювали дуже часто протягом усієї другої половини ХХ століття. І у всіх випадках виявлялося, що думка про гроші заважає творчості. А основа мотивації – щирий інтерес.
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Хто такий Карл Данкер?Карл Данкер (іноді пишуть – Дункер) народився у 1903 році у Лейпцигу в Німеччині. Він вивчився на гештальт-психолога (цей фах серед психологів був популярним у першій третині ХХ століття).
З Німеччини Данкер втік від нацистів до США. Але й там не був щасливим – страждав на депресію, і зрештою з життя пішов за власним рішенням у 1940 році.
Карл Данкер (1903 – 1940) / Фото pinterest
У науці відомий не тільки як автор "проблеми зі свічкою", а й тим, що ввів термін "функціональна фіксація" для опису труднощів візуального сприйняття і розв'язання проблем, які вимагають зміни цього сприйняття.
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