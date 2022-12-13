І, підозрюємо, обіцянка почати займатися бігом теж одна з популярних, присвячених роботі над собою. Блогер Стен Брауні, котрий регулярно кидає всілякі фітнес-виклики, вирішив спробувати цього разу біг.

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30 днів бігав по кілька кілометрів

Цього разу він вирішив спробувати щось, на перший погляд, надзвичайно просте. Хлопець упродовж 30 днів бігав по одній милі (1,6 кілометра). Якщо він з якоїсь причини пропускав день, то наступного біг подвійну дистанцію. Його мета була проста: продемонструвати, наскільки вдалося покращити час подолання дистанції за місяць. Спойлер: зміни вражають!

Сподіваюся, я дізнаюся багато нового про біг, і я сподіваюся, що моя форма покращиться, але також і мій час,

– каже наш герой.

Він традиційно кличе до свого нового виклику брата Йорга та друга Ар'єна. Вони утрьох перевірятимуть, наскільки зміняться їхні показники за цей місяць.

До слова, такий підхід ідеально підійде для тих, хто боїться зірватися. Якщо ти хочеш ходити в зал, але не впевнений у своїй дисципліні, слід знайти того, хто підштовхуватиме тебе. Того, перед ким тобі соромно буде шукати виправдань.

Першого дня Стен справляється з завданням за 5 хвилин і 27 секунд. Його брат на це витрачає 7:12, а от Ар'єну знадобилося лише 4 хвилин і 58 секунд.

Цікаво, що упродовж перших двох тижнів хлопці демонстрували результати навіть гірші, ніж у перший день. Можливо, на це вплинула накопичена втома. А, може, бажання не показати такий уже й ганебний результат на початку випробування.

Як блогер з друзями щодня бігали по кілька кілометрів: дивися відео

А от на 30-й день усі троє змогли покращити свій початковий час. Йорг подолав дистанцію за 6:23, Стен – за 05:00. Ар'єну вдалося пробігти на кілька секунд швидше – 4:53.

Цікаво, що на початку цього імпровізованого змагання Стен важив 79 кілограмів, Йорг – 91,8. Ар'єн, котрий показав найкращий результат, – 73,4 кілограма. Йоргу вдалося схуднути на майже 2 кілограми. Стен свою початкову вагу зберіг. А от Ар'єн фактично набрав пів кілограма м'язової маси.

Це цікаво, тому що я думав, що біг змусить вас втратити вагу,

– каже він.

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Цей фітнес-виклик не мав на меті продемонструвати тобі, наскільки зміниться тіло. Він радше про те, що не варто очікувати миттєвих результатів. А ще він яскраво демонструє, що одна і та ж вправа може по-різному впливати на різних людей.

Тому ми нагадуємо, що вкрай важливо спочатку консультуватися з фітнес-тренером. Він допоможе підібрати для тебе оптимальний набір вправ, з допомогою яких можна буде ставати кращою версією себе вчорашнього.