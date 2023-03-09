Вона може стати причиною того, що ти не зможеш заснути. А ти то пам'ятаєш, наскільки сумнівні наслідки наступного дня, якщо не приділити достатньо часу відпочинку вночі.

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Чого не робити перед сном

Якщо ти любиш фільми жахів, у нас для тебе не надто гарні новини. Останнє, що тобі варто робити, щоб добре виспатися, – дивитися такі фільми перед сном. Здавалося б, до чого тут фільми жахів і відсутність відпочинку вночі?

Опитування, проведене компанією Betaway, пролило світло на це питання. У його рамках зібрали дані з застосунків для відстеження сну групи респондентів. Це дозволило виявити, що є певні види активностей, які дозволяють краще та міцніше спати. Але є й ті, які можуть негативно вплинути на відпочинок вночі. І, як з'ясувалося, найгірше на сон впливають фільми жахів.

Якість сну серед фанатів фільмів жахів становила 65%. Ба більше, вони витрачали в середньому 26 хвилин на те, щоб заснути. Таке собі задоволення, коли до пробудження залишилося якихось 5 годин.

Ми не можемо потішити також прихильників фільмів про злочини. У них показник якості сну становив 68%. Тож вони не надто далеко втекли, якщо вже на те пішло.



Перегляд фільмів жахів може стати причиною безсоння / Фото Freepik

Ми вже мовчимо про той факт, що використання гаджетів перед сном лиш погіршує твій відпочинок вночі. Ти ж пам'ятаєш, що краще уникати синього світла. Тож ніяких смартфонів, ноутбуків чи планшетів. Особливо, коли ти потрапив до спальні.

Експерти рекомендують перед сном віддавати перевагу читанню, прослуховуванню музики або медитації. Також позитивно на твій сон впливає догляд за собою. Дивним чином нанесення маски перед сном дозволяє зробити відпочинок вночі міцнішим.

У принципі, в цьому є сенс. Це рутина, яка вимагає, щоб ти був спокійним і розслабленим. Тож не дивно, що у такому стані ти вирушаєш до ліжка та відпочиваєш.

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З фільмами жахів ми не пропонуємо тобі зав'язувати. Просто віддай перевагу перегляду таких стрічок десь вдень або зранку. Так, не настільки атмосферно. Але в тебе будуть вищі шанси виспатися.

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