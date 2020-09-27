Трудно себе представить утро без горячего душа. Особенно актуально это осенью, когда так и хочется согреться, выбравшись из-под теплого одеяла. Впрочем, мужчины часто делают ошибки, которые могут негативно повлиять на их здоровье и самочувствие. Рассказываем, чего тебе не следует делать в душе!

Мы на Men 24 знаем, что прием душа может принести не только пользу, но и вред. Но можно минимизировать негативное влияние. Для этого следует избавиться от 5 самых распространенных привычек, которыми злоупотребляют многие мужчины.

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1. Снижай градус

Если ты не хочешь, чтобы твоя кожа шелушилась, нужно отказаться наконец от злоупотребления слишком горячим душем. Высокая температура воды становится причиной того, что твоя кожа теряет нормальный уровень влажности.

Не стоит забывать и о том, что горячая вода смывает кожный жир, заставляя организм вырабатывать его в еще большем количестве.

Лучше всего принимать душ водой, температура которой составляет 35⁰ . Если ты любишь горячую, то следи за тем, чтобы говорилось о показатель до 60⁰.



Не злоупотребляйте слишком горячей водой / Фото Men's Health

2. Слишком долго

Оптимальная температура воды не спасет, если ты отмокаешь в душе слишком долго. В этом случае можно столкнуться с той же проблемой, что и во время купания горячей водой: кожа будет пересыхать.

Помни о том, что прием душа не должен длиться более 20 минут. А лучше вкладываться в 10 . Тем более, что горячая вода может стать причиной головокружения и слабости.

3. Злоупотребление гелями

В погоне быть чистыми и пахнуть, как клумба, мы часто забываем о том, что гели для душа и другие средства могут негативно повлиять на нашу кожу, если ими злоупотреблять. Они могут стать причиной сухости, раздражения или даже аллергических реакций.



Используй не слишком много геля для душа / Фото Fragrantica

4. Ванные аксессуары

А как часто ты меняешь губку для мытья? Подозреваем, что делаешь ты это только в том случае, когда она начинает нагло крошиться по ванной, забивая стоки. А вот очень и очень зря, ведь этот ванный аксессуар может тоже стать причиной появления проблем с кожей.

Мокрые губки для мытья – идеальная среда для размножения бактерий и грибков. Поэтому каждый месяц ты просто обязан их менять .

5. Агрессивное вытирания

Не забывай также и о том, что твоя кожа особенно чувствительна после душа. Поэтому не нужно агрессивно вытираться насухо. И полотенце, которым ты это делаешь, должно быть мягким, чтобы не навредить.

То же касается волос. Твоя задача – легко промокнуть тело и волосы , чтобы впиталась лишняя влага.



Вытирайся полотенцем не слишком агрессивно / Фото 1zoom

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