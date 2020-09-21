Недостатньо просто мити голову та регулярно ходити до барберів. Якщо ти хочеш, щоб твоє волосся виглядало здоровим, а зачіска була стильною, – потрібно комплексно підходити до питання догляду й укладки. Ми розповімо тобі про засоби, які дозволять завжди виглядати ефектно та не перейматися через те, що у тебе на голові – вороняче гніздо.

Щоб твоє волосся мало здоровий блиск і ти не мав клопоту з укладкою, скористайся порадами від Men 24. Цього разу ми тобі розповімо про засоби для догляду за волоссям, які мають бути у кожного чоловіка.

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Шампунь

Надзвичайно важливим для догляду за волоссям є саме шампунь. Його місія – не лише очистити шкіру голови та волосся від бруду та залишків засобів для укладки, а й не нашкодити тобі.

Якщо ти підбереш шампунь, який не підходить твоєму типу шкіри, то є шанси, що ти її пересушиш, що може стати причиною появи лупи.



Підбери шампунь для миття голови під свій тип шкіри / Фото baldingbeards

Кондиціонер

Якщо у тебе неслухняні кучері, то без кондиціонера тобі узагалі не обійтися. Цей засіб дозволить легше розчісувати волосся та може подарувати об'єм, якщо з якихось причин він кудись нахабно утік.

Головне – не зловживати кількістю, аби власноруч не обтяжити своєму волоссю життя.

Гребінець

Якщо ти досі "зачісуєшся" за допомогою руки, то ми наполегливо рекомендуємо більше цього не робити. Такий підхід естетично виглядає хіба у фільмах і рекламі. Насправді ж, регулярне "проходження" руками по волоссю робить його жирним і брудним. Звідси й потреба чи не щодня мити голову.

Тож використовуй для зачісування гребінець, а також не забувай його регулярно мити. Це дуже важливо!



Не забудь використовувати гребінець для зачісування / Фото baldingbeards

Олія для волосся

Ти можеш трішки підживити своє волосся за допомогою спеціальних олій. Тут, щоправда, потрібно визначитися з тим, яка потрібна саме тобі.

Наприклад, перцева олія сприяє росту волосся, а реп'яхова бореться з його випадінням.

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Помада для волосся

За допомогою помади для волосся можна створювати круті текстуровані зачіски, які однозначно підкреслять твій стиль. Крім того, такий спосіб фіксації не обтягує волосся та дозволяє йому виглядати максимально природньо.

Для використання слід нанести трішки помади на пучки пальців, розтерти у долонях і за допомогою плавних рухів моделювати зачіску. Не перестарайся з кількістю.



Користуйся помадою для волосся, щоб зафіксувати зачіску / Фото Beards Base

Пудра для волосся

Ще один крутий засіб для створення зачісок. Пудра для волосся – найкращий варіант для чоловіків з тонким волоссям середньої довжини, а також тих, хто віддає перевагу легкому хаосі на голові.

Пудра для волосся дозволяє створювати фіксацію будь-якої сили. Тут усе залежить від її кількості.

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Використовуй ці засоби для догляду за волоссям, аби виглядати упевненим і стильним щодня.