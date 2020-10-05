Недостаточно начать новые отношения. Нужно еще и сделать все возможное, чтобы не испортить все. К примеру, следует как можно реже – лучше никогда – не вспоминать бывшую при своей новой девушке. Мы расскажем, о чем вообще нельзя рассказывать новой пассии, чтобы она не пополнила ряд твоих "экс".

Если ты до сих пор живешь прошлым, вспоминаешь милые моменты и не можешь никак с ними попрощаться – не начинай других отношений. А Men 24 напомнит тебе, что не стоит упоминать при новой девушке, чтобы она не стала бывшей .

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Какая она была классная

Вот не надо рассказывать, что твою бывшую очень любила мама, а еще папа называл ее невесткой. Также не рассказывай, что и борщи она готовила невероятные, и не "пилила" по вечерам. Не, ну если ты хочешь избавиться от новой пассии, – все это можно смело говорить. Но только в таком случае.



Сосредоточься на положительных сторонах новой девушки / Фото istock

Какая она была ужасная

Не стоит также вспоминать, какой ужасной была твоя бывшая. Новая барышня может подумать, что о ней ты тоже так будешь говорить другим, если ваша история не будет иметь счастливого продолжения. Тем более твоя критика прежней свидетельствует о том, что ты плохо разбираешься в людях, выбирая тех, кто совсем уж тебе не подходит.

Какой у нее был бывший

Ты слишком сильно держишь обиду на девушку, с которой имел предыдущие отношения. Поэтому нет ничего удивительного, что она распространяется и на тех, кто был рядом с ней до тебя. Более того, ты клянешь ее бывшего, из-за которого вы с ней сошлись. И мы тебя прекрасно понимаем. Но не стоит все это рассказывать новой пассии.

Какой она была в постели

Вообще сравнения интимных умений, как и любых других, – последнее, что ты должен делать. Не нужно рассказывать, что твоя бывшая была более гибкой и склонной к экспериментам в постели. Вполне вероятно, ты просто еще не нашел правильного ключа к новой возлюбленной. Задумайся над этим, а не зацикливайся на том, что раньше секс у тебя был ярче.



Изучай предпочтения новой девушки в постели / Фото rawpixel

Чего она тебя научила

Понятное дело, что из каждых отношений ты выносишь полезные уроки. Но это не значит, что нужно рассказывать, что именно бывшая сделала из тебя стильного мужчину. Не нужно лишней информации.

Какими были ваши традиции

Не нужно рассказывать, что в предыдущих отношениях ты еженедельно ходил в кино, а каждую весну поднимался на Говерлу. Начинания с новой девушкой формировать новые традиции, которые будут связывать только вас обоих. И больше никаких упоминаний о прошлом!

Что ты до сих пор ее любишь

Иногда сгоряча можно такого наговорить. Вот, к примеру, новой девушке заявить, что ты до сих пор любишь свою бывшую . Понятное дело, что невозможно так просто выкинуть из своей головы и сердца предыдущие отношения. Но ни в коем случае не стоит вспоминать о чувствах при новой девушке. Это однозначно может поставить крест на вашем будущем.



Не заставляй новую девушку ревновать к бывшей / Фото adobestock

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