Чомусь у багатьох чоловіків сформувалися певні стереотипи, пов'язані з жіночими вподобаннями у сексі. Ми спробуємо по найпоширеніших пройтися та зруйнувати ті міфи, в які давно пора перестати вірити. Розберімось разом, що ж саме хоче жінка у сексі.

Ясна річ, що кожна жінка – особистість. Тож і вподобання у різних панянок відрізнятимуться. Але є у багатьох щось спільне. І саме про це ми розповімо на Men 24.

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1. Довжина пеніса

Не хочемо дуже засмучувати тих, хто може похизуватися гігантськими розмірами статевого члена, але не всім панянкам цікава його довжина. Хоч ми й звикли думати, що для жінок важлива лише довжина пеніса, насправді ж усе трохи інакше.

Науковці з Нідерландів довели, що лише 1% жінок вважає довжину пеніса "надзвичайно важливою" в інтимному житті. Для 20% ця величина "важлива". Ще 22% панянок заявили, що це "абсолютно неважливо". І понад половина, 55% скромно сказали, що довжина члена чоловіка для них "неважлива".

Тож зосередься не на розмірах, а на вміннях. Саме це особливо цінують панянки по всьому світу.



Жінки не зациклені на довжині члена / Фото shutterstock

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2. Волохаті чоловіки

Якщо раніше побутувала думка про те, що чоловік повинен бути трішки симпатичніший за мавпу, то з часом це твердження почало втрачати свою силу. Сучасні тенденції закликають чоловіків позбавлятися рослинності на тілі.

Але є одне "але": жінкам подобаються чоловіки, у яких є волосся на тілі. Тут, щоправда, є одна поправка. Вона стосується акуратної його довжини та й приємного зовнішнього вигляду. Кущі на спині та в зоні паху все ж краще якось привести до ладу, а потім уже й кликати до себе у ліжко кобіту.



Рослинність на тілі повинна бути доглянутою / Фото istock

3. Оргазм

Якщо для чоловіка надзвичайно важливо, щоб його партнерка досягнула оргазму під час сексу, то жінки не надто зосереджені саме на цьому. Тож не потрібно намагатися відправитися у космос зі своєю амплітудою рухів.

Зосередься на задоволенні від процесу. Не забувай дивитися їй у вічі, цілувати та поїдати поглядом. Усе це неабияк розпалить твою кохану, а також допоможе вам обом отримати максимум задоволення.



Сконцентруйся на задоволенні від сексу, а не лише на оргазмі / Фото istock

Не забувай про те, що кожна панянка має своє вподобання у сексі, тож слідувати певній методичці – не найкраща ідея. Вивчи її смаки, ерогенні зони та подаруй їй блаженство. Вона ж відплатить тобі тим же. Не сумнівайся!