Почему-то у многих мужчин сформировались определенные стереотипы, связанные с женскими предпочтениями в сексе. Мы попробуем по самым распространенным пройтись и разрушить те мифы, в которые давно пора перестать верить. Разберемся вместе, что же хочет женщина в сексе.

Понятное дело, что каждая женщина – личность. Поэтому и предпочтения в разных барышень могут отличаться. Но у многих есть что-то общее. И именно об этом мы расскажем на Men 24 .

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1. Длина пениса

Не хотим очень огорчать тех, кто может похвастаться гигантскими размерами полового члена, но не всем барышням интересна его длина. Хотя мы и привыкли думать, что для женщин важна только длина пениса, на самом деле все несколько иначе.

Ученые из Нидерландов доказали, что только 1% женщин считает длину пениса "чрезвычайно важной" в интимной жизни . Для 20% эта величина "важна". Еще 22% дам заявили, что это "абсолютно неважно". И более половины, 55% скромно сказали, что длина члена мужчины для них "неважна".

Поэтому сосредоточься не на размерах, а на умениях. Именно это особенно ценят барышни по всему миру.



Женщины не зациклены на длине члена / Фото shutterstock

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2. Волосатые мужчины

Если раньше бытовало мнение о том, что мужчина должен быть немного симпатичнее обезьяны, то со временем это утверждение начало терять свою силу. Современные тенденции призывают мужчин избавляться от растительности на теле.

Но есть одно "но": женщинам нравятся мужчины, у которых есть волосы на теле. Здесь, правда, есть одна поправка. Она касается аккуратной их длины и приятного внешнего вида. Кусты на спине и в зоне паха все же лучше как-то привести в порядок, а потом уже и звать к себе в постель даму.



Растительность на теле должна быть ухоженной / Фото istock

3. Оргазм

Если для мужчины очень важно, чтобы его партнерша достигла оргазма во время секса, то женщины не слишком сосредоточены именно на этом. Поэтому не нужно пытаться отправиться в космос со своей амплитудой движений.

Сосредоточься на удовольствии от процесса . Не забывай смотреть ей в глаза, целовать и поедать взглядом. Все это изрядно разожжет твою любимую, а также поможет вам обоим получить максимум удовольствия.



Сконцентрируйся на удовольствии от секса, а не только на оргазме / Фото istock