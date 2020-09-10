Она этого не хочет: самые распространенные мифы о женских предпочтениях в сексе
Почему-то у многих мужчин сформировались определенные стереотипы, связанные с женскими предпочтениями в сексе. Мы попробуем по самым распространенным пройтись и разрушить те мифы, в которые давно пора перестать верить. Разберемся вместе, что же хочет женщина в сексе.
Понятное дело, что каждая женщина – личность. Поэтому и предпочтения в разных барышень могут отличаться. Но у многих есть что-то общее. И именно об этом мы расскажем на Men 24.
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1. Длина пениса
Не хотим очень огорчать тех, кто может похвастаться гигантскими размерами полового члена, но не всем барышням интересна его длина. Хотя мы и привыкли думать, что для женщин важна только длина пениса, на самом деле все несколько иначе.
- Ученые из Нидерландов доказали, что только 1% женщин считает длину пениса "чрезвычайно важной" в интимной жизни. Для 20% эта величина "важна". Еще 22% дам заявили, что это "абсолютно неважно". И более половины, 55% скромно сказали, что длина члена мужчины для них "неважна".
Поэтому сосредоточься не на размерах, а на умениях. Именно это особенно ценят барышни по всему миру.
Женщины не зациклены на длине члена / Фото shutterstock
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2. Волосатые мужчины
Если раньше бытовало мнение о том, что мужчина должен быть немного симпатичнее обезьяны, то со временем это утверждение начало терять свою силу. Современные тенденции призывают мужчин избавляться от растительности на теле.
- Но есть одно "но": женщинам нравятся мужчины, у которых есть волосы на теле. Здесь, правда, есть одна поправка. Она касается аккуратной их длины и приятного внешнего вида. Кусты на спине и в зоне паха все же лучше как-то привести в порядок, а потом уже и звать к себе в постель даму.
Растительность на теле должна быть ухоженной / Фото istock
3. Оргазм
Если для мужчины очень важно, чтобы его партнерша достигла оргазма во время секса, то женщины не слишком сосредоточены именно на этом. Поэтому не нужно пытаться отправиться в космос со своей амплитудой движений.
- Сосредоточься на удовольствии от процесса. Не забывай смотреть ей в глаза, целовать и поедать взглядом. Все это изрядно разожжет твою любимую, а также поможет вам обоим получить максимум удовольствия.
Сконцентрируйся на удовольствии от секса, а не только на оргазме / Фото istock
Не забывай о том, что каждая барышня имеет свое предпочтения в сексе, поэтому следовать определенной методичке – не лучшая идея. Изучи ее вкусы, эрогенные зоны и подари ей блаженство. Она отплатит тебе тем же. Не сомневайся!