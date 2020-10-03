Недостаточно изучить популярные секс-позы и ходить регулярно в спортзал. Следует также прекрасно понимать, чего хочет женщина. Здесь Men 24 может тебе немного помочь. Ведь мы в рубрике Библиотека оргазмов расскажем, что же должен уметь каждый мужчина в постели по версии барышень.

Итак, что тебе следует уметь делать в постели, если хочешь на все 100% удовлетворить любимую. Читай на Men 24 .

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1. Секс – не соревнования

Запомни, что во время занятия сексом вы вдвоем получаете удовольствие. Поэтому не нужно концентрироваться только на оргазме и эякуляции. Так ты далеко не уйдешь, ведь партнерша будет чувствовать, что ты каждый раз стараешься выполнить своеобразный норматив.



Помни о том, что секс – не соревнование / Фото cafemom

2. Нет застенчивости

Если вы уже оказались в одной спальне, то стесняться уж точно нет смысла. Ваши обнаженные тела должны стать объектом желания и наслаждения. Любуйтесь друг другом, рассматривайте малейшие детали. А также раз и навсегда забудьте о бессмысленных и неуместных комментариях. Им здесь не место.

3. Чувствуй ее

Наконец ты раздел ее догола и готов уже начать наслаждаться сексом? Спокойнее, мужчина. Обрати внимание на то, готова ли партнерша. Вполне вероятно, что потребуется немного времени уделить прелюдии и разогреву барышни. В твоей боевой готовности мы точно не сомневаемся...



Обрати внимание на реакции ее тела, чтобы знать, когда она будет готова / Фото medium

4. Будь разнообразным

Конечно же, у каждой пары есть несколько любимых секс-поз, которые позволяют получить максимум удовольствия от секса. Но длительные отношения предполагают определенное разнообразие. Если его не будет, то и секс со временем станет редкостью для вас обоих. Отсюда же возникают мысли о поиске другого партнера, который позволит подарить удовольствие, какого в вас нет.

5. Нет прелюдии – нет секса

Прелюдия не предусматривает только час поглаживания ее тела. Иногда достаточно горячего сообщение по дороге домой. Или чего-то, что очень возбуждает ее. Помни о том, что твоей любимой нужно хорошенько разогреться перед сексом. Иначе есть вероятность, что удовольствие не получит ни один из вас.



Прелюдия – важная составляющая хорошего секса / Фото adobestock

6. Работай над телом

Разнообразие в сексе предусматривает также определенные акробатические таланты. Поэтому недостаточно просто аккуратно пристроиться сбоку, чтобы подарить ей наслаждение. Твое тело должно быть сильным, а ты – выносливым. Только таким образом тебе удастся сделать ей приятно и иметь силы позаботиться и о себе.

7. Знай, чего хочешь

С годами ничего не меняется: женщины предпочитают уверенных в себе мужчин. Поэтому не нужно намекать на то, что ты хочешь заняться сексом. Покажи, что хочешь ее. Но здесь главное – не переусердствовать. Помни о разумной настойчивости, чтобы не возникла мысль, что ты заставляешь ее делать то, чего она не хочет!



Твоя уверенность в постели ей нравится / Фото shutterstock

8. Твои желания на втором плане

Напоминаем, что сначала ты концентрируешь все свое внимание на наслаждении партнерши. А потом уже думаешь о себе. Иначе просто никак. Твоя любимая и ее удовлетворения в приоритете.

9. Не хвались

Ну не нравятся женщинам хвастливые мужчины. Хочешь поразить ее – действуй. А слова оставь для своих друзей, с которыми ты каждый вечер встречаешься в баре.

10. Сначала она, а потом уже ты

Этот пункт касается оргазма. Твоя задача – сначала подарить удовольствие своей партнерше. Потом уже можешь позаботиться о себе. Барышни считают настоящим моветоном, когда мужчина кончает до того, как это делают они.



Доведи ее до оргазма / Фото adobestock

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