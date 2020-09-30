Ми вже звикли, що під час пробіжки потрібно брати не лише ключі від дому, а й плеєр з навушниками. Але чи корисно слухати музику під час бігу? Психологи мають стосовно цього свою думку. І ми певною мірою з нею погоджуємося.

Зараз у мережі можна знайти цілі плейлисти не лише для занять спортом у залі, а й пробіжок. Утім, не варто поспішати завантажувати нову музику на смартфон. Men 24 розповість, чому під час бігу від її прослуховування краще відмовитися.

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Твоя безпека

Хай там як, але прослуховування музики під час бігу може стати причиною виникнення травм. І тут зовсім не обов'язково, щоб тебе збила машина. Наприклад, на тебе може випадково наїхати велосипедист, який з усіх сил сигналив, коли ти вкотре вибіг на велодоріжку. На тебе може просто щось гепнутися зверху. Дай Боже, щоб це була пачка грошей, але таке буває вкрай рідко. Ти можеш не почути, що за тобою ось уже кілометр женеться злий пес. Ми вже чуємо, як його щелепи майже кусають тебе за литку.

У цьому випадку ми рекомендуємо відмовитися від вакуумних навушників, аби ти міг бодай чути, що ж відбувається навколо тебе.



Використовуй навушники, які дозволяють чути все, що відбувається навколо / Фото pixabay

Природний ритм

Так уже повелося, що більшість з нас рухаються у такт музиці. І все було б нічого, але деякі композиції збивають нас з природного ритму. У результаті може порушитися дихання, частота кроків, а також робота рук. А це вже стає причиною порушень техніки бігу.

Здавалося б, нічого страшного. Але у цьому випадку ти власноруч зводиш нанівець ефективність тренування.

Ти не можеш розслабитися

Клінічний психолог Кріс Фрізен наголошує на тому, що музика під час бігу заважає твоєму мозкові розслабитися. Він переконаний, що краще зосередитися на бігу, прислухатися до свого тіла та того, що відбувається навколо. Музика ж викликає певні асоціації, які не дають сповна відчути процес і насолодитися ним.



Біг без музики дозволяє тобі розслабитися / Фото pixabay

Фрізен закликає використовувати той факт, що біг – монотонна справа, яка не вимагає багато розумової діяльності. Відтак, під час цього заняття у тебе з'являється своєрідне "когнітивне вікно". Воно у поєднанні з викидами дофаміну та серотоніну створює сприятливі умови для появи нових ідей.

Бігай і генеруй. Саме під час пробіжок успішним людям спадали на думку їхні геніальні ідеї.

Слухай подкасти

Не годен бігати під спів птахів і галас дітей? Ну тоді просто слухай подкасти. Кріс Фрізен переконаний, що саме під час пробіжки "... сприймати нову інформацію мозку значно простіше".

Тож перед пробіжкою завантаж собі кілька крутих подкастів. Отримуй нову інформацію та насолоджуйся приємним процесом.

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Слухай під час пробіжок подкасти / Фото Men's Health

Не забувай про те, що біг – не лише можливість привести своє тіло до ладу. Це заняття дозволяє розслабитися та відволіктися від думок, які рояться у твоїй голові. Тож не лінуйся починати або завершувати свій день саме з пробіжки. Тим паче ти тепер знаєш, що краще слухати під час бігу.