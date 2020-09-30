Мы уже привыкли, что во время пробежки нужно брать не только ключи от дома, но и плеер с наушниками. Но полезно ли слушать музыку во время бега? Психологи имеют по этому поводу свое мнение. И мы в определенной степени с ним согласны.

Сейчас в сети можно найти целые плейлисты не только для занятий спортом в зале, но и пробежек. Впрочем, не стоит спешить загружать новую музыку на смартфон. Men 24 расскажет, почему во время бега от ее прослушивания лучше отказаться.

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Твоя безопасность

Так или иначе, но прослушивания музыки во время бега может стать причиной возникновения травм. И здесь совсем не обязательно, чтобы тебя сбила машина. Например, на тебя может случайно наехать велосипедист, который изо всех сил сигналил, когда ты в очередной раз выбежал на велодорожку. На т ебя может просто что-то упасть сверху. Дай Бог, чтобы это была пачка денег, но такое бывает крайне редко. Ты можешь не услышать, что за тобой вот уже километр гонится злой пес. Мы уже слышим, как его челюсти почти кусают тебя икру.

В этом случае мы рекомендуем отказаться от вакуумных наушников , чтобы ты мог хотя бы слышать, что же происходит вокруг тебя.



Используй наушники, которые позволяют слышать все, что происходит вокруг / Фото pixabay

Природный ритм

Так уж повелось, что большинство из нас двигаются в такт музыке. И все бы ничего, но некоторые композиции сбивают нас с естественного ритма. В результате может нарушиться дыхание, частота шагов, а также работа рук. А это уже становится причиной нарушений техники бега.

Казалось бы, ничего страшного. Но в этом случае ты собственноручно сводишь на нет эффективность тренировки .

Ты не можешь расслабиться

Клинический психолог Крис Фризен подчеркивает то, что музыка во время бега мешает твоему мозгу расслабиться . Он убежден, что лучше сосредоточиться на бегу, прислушиваться к своему телу и тому, что происходит вокруг. Музыка же вызывает определенные ассоциации, которые не дают сполна ощутить процесс и насладиться им.



Бег без музыки позволяет тебе расслабиться / Фото pixabay

Фризен призывает использовать тот факт, что бег – монотонное дело, которое не требует много умственной деятельности. Поэтому, во время этого занятия у тебя появляется своеобразное "когнитивное окно". Оно в сочетании с выбросами дофамина и серотонина создает благоприятные условия для появления новых идей.

Бегай и генерируй . Именно во время пробежек успешным людям приходили в голову их гениальные идеи.

Слушай подкасты

Не можешь бегать под пение птиц и шум детей? Ну тогда просто слушай подкасты. Крис Фризен убежден, что именно во время пробежки "... воспринимать новую информацию мозгу значительно проще" .

Поэтому перед пробежкой загрузи себе несколько крутых подкастов. Получай новую информацию и наслаждайся приятным процессом .

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Слушай во время пробежек подкасты / Фото Men's Health