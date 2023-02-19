Саме таку ідею підкинув фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він зауважив, що статичні планки – чудові вправи. Але не варто зациклюватися лише на них. Такий варіант ідеально підійде для тих, хто лиш починає роботу над тілом своєї мрії.

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Не зациклюйся на статичній планці

Передовсім слід зрозуміти, що планки, якщо їх виконувати правильно, – прекрасні вправи. З їхньою допомогою можна стабілізувати тулуб, стегон і плечовий пояс. Тож їх тренер вважає ідеальним видом початкової активності.

Навчився виконувати правильно? Здавалося б, потрібно після цього стояти у планці ледь не годину. Але це не так.

Зазвичай люди не можуть дати відповідь на запитання, для чого вони виконують планки протягом тривалого часу і що очікують отримати. Але, мабуть, єдина і правильна відповідь – дозволити нам рухатися краще, адже життя – це рух,

– каже тренер.

За його словами, не варто зациклюватися на статичній планці. Тобі потрібно розвивати не лише витривалість, а й силу. І це можливо, якщо ти технічно правильно виконуватимеш планку. І не забувай ускладнювати, адже однотипне навантаження просто виведе тебе на плато, на якому ти і застрягнеш.

А оскільки для більшості з нас час – найцінніший ресурс, то потрібно максимально продуктивно його використовувати. І замість того, щоб десятки хвилин простоювати у планці, можна робити це ефективніше. Наприклад, додати їй трішки динаміки.

Як виконувати динамічну планку: дивися відео

На цей комплекс тобі слід витратити всього кілька хвилин. Але вони однозначно будуть вигідним вкладенням у тіло твоєї мрії:

1. Скручування – 30 секунд.

2. Альпініст через сторону – 30 секунд.

3. Рукохід – 2 кроки вперед – назад – 30 секунд.

4. Маятник – 30 секунд.

Спробуй і ти виконати динамічну планку. Повір, вона принесе твоєму тілу значно більше користі, ніж бездумне стояння у статичній упродовж десятків хвилин.

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