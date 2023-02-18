Цього разу лови комплекс вправ від фітнес-тренера Володимира Сидорука. З його допомогою ти зможеш накачати низ живота й отримати омріяні кубики преса, якими хизуються усі ці бодибілдери та фанати походів до спортзалу.

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З чого почати роботу над животом

Фітнес-тренер рекомендує звернути увагу на свої параметри. За словами Володимира Сидорука, якщо у тебе внизу живота є надлишок жиру, то спочатку слід внести корективи у харчування. Причому мовиться не просто про здорову дієту, а й про дефіцит калорій вкупі з балансом білків, жирів і вуглеводів.

Якщо жировий прошарок незначний і маєте проблему з тонусом живота, тоді потрібно додати фізичного навантаження, яке й допоможе зміцнити м'язи та навчитися їх контролювати,

– додав тренер.

Це цікаво! Експерт наголошує, що прес – прямий м'яз живота. І він насправді не ділиться на верхню або нижню частини.

І під час виконання вправ залучений весь м'яз. Правда, ми можемо змінювати кут навантаження, щоб впливати на той самий низ, де кубики просто не так легко з'являються.

За словами тренера, скручування тулуба дозволяють круто відчувати саме верхню частину. Тож тобі потрібно буде змістити акцент. Мовиться про зворотні скручування або ж підйом тазу.

Як накачати низ живота

Якщо ти новачок і твої м'язи живота слабкі, то варто взяти на озброєння першу вправу. Вона дозволить тобі почати. Тренер зауважив, що якщо під час опускання ніг ти надто сильно відчуваєш дискомфорт у попереку, то варто зменшити амплітуду.

Твоя задача – дійти до рівня, щоб можна було виконувати другу та третю вправу. Саме в них, наголошує експерт, живіт працює у динаміці, а не стабілізує.

Ти ж можеш спробувати усі варіанти та вибрати той, який сподобається найбільше.

Кількість повторень 12 – 20.

Кількість підходів 2 – 4.

Відпочинок 30 – 60 секунд між підходами.

Як накачати низ живота: дивися відео

Тренер рекомендує додати до тренування фронтальну планку. З її допомогою ти навчишся контролювати живіт. Він також закликав не намагатися вбити свої м'язи щоденними тренуваннями. Для досягнення результату достатньо буде 2 – 3 разів на тиждень.

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Візьми на озброєння поради від фітнес-тренера. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату та побачити на своєму животі красивий ряд з омріяних кубиків преса.

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