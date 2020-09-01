Каждый из нас мечтает о стальном прессе и крепких мышцах. Впрочем, не каждый готов подбирать для себя программу, которая поможет достичь желаемого результата. Но выход всегда есть. И он кроется в кроссфите – сочетании ряда упражнений, которые помогут достичь желаемого результата.

Рассказываем на Men 24 , что такое кроссфит и почему его выбирают миллионы мужчин по всему миру. Поверь, это именно то, в чем нуждается твоё тело!

Примечательно

Записывайся к барбера: трендовые стрижки, которые подойдут каждому мужчине

Что такое кроссфит

Прежде всего следует заметить, что кроссфит – вид тренировок, который сочетает в себе кардионагрузку, гимнастические и силовые упражнения . Особенность кроссфита заключается в том, что ты проходишь круги (сразу же вспоминается Данте), каждый из которых можно разделить на определенный этап.

Кроссфит сочетает кардионагрузку, силовые и гимнастические упражнения / Фото CBC

Какие преимущества кроссфита?

Работают все типы мышц. Этим и особый кроссфит, ведь не нужно беспокоиться о том, что ты пропустил день ног или недостаточно уделил внимания прессу. Поверь, у тебя будет гореть абсолютно все после тренировки.

Сами же упражнения работают не только на наращивание мышечной массы, но и повышение выносливости, гибкости и координации. Поэтому прокачанные скиллы спокойно можно будет использовать в реальной жизни, а не только для фотографий в инстаграме.

Варианты тренировок. Кроссфит также интересен тем, что он не предусматривает повторение из раза в раз одних и тех же упражнений. Тренер будет менять твои нагрузки, помогая прокачивать сразу все тело, а не какую-то его часть. И это круто, ведь твой рельеф будет проявляться равномерно.

Имидж. Так или иначе, а занятием кроссфитом можно удивить даже самых снобов, которые считают поход в спортзал глупой тратой времени и денег.

Мы уже молчим о том факте, что кроссфит – это не только о спорте, но и о крутых людях вокруг, которые не просто бездумно таскают "железо".

Не зря же бизнес-партнёр ы ходят на кроссфит вместе. Это позволяет не только поддерживать здоровую конкуренцию, но и увидеть человека с совершенно другой стороны.

Кроссфит позволяет прокачивать все группы мышц / Фото myfitnesshub

Это интересно

Мужской базовый гардероб: вещи, которые должны быть в каждом шкафу

Нужен тренер по кроссфиту?

Если тебе показалось, что можно так просто заниматься кроссфитом, то мы вынуждены тебя немного огорчить. Ведь первые несколько месяцев просто необходимо провести под наблюдением тренера, который не только поможет подобрать правильную программу, но и будет следить за тем, чтобы ты себе не навредил .

Со временем тренер будет увеличивать нагрузки так, чтобы твой прогресс рос на глазах . Если повезет, то он еще и поможет составить правильный рацион питания. Ну и не стоит забывать о том, что хороший тренер – настоящий мотиватор!

Новые знакомства

Как мы отмечали выше, кроссфит – это больше, чем прокачка мышц. Этот вид тренировок сочетает как индивидуальные, так и групповые дисциплины. Вам просто придется заводить новые знакомства , ведь без них достичь желаемого результата просто невозможно.

Практика показывает, что достаточно несколько недель занятий, чтобы люди уже сами формировали пары и работали над своими телами уже не только наедине, но и с единомышленником со стороны.

В кроссфите твои достижения поддерживает целая команда / Фото crossfit6221