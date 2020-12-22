У понеділок, 21 грудня відбувся захід BAROMETER International Bar Show. Мета івенту – об'єднати усю барну індустрію: від бармена до виробника, від дизайнера закладу до гостя бару. Попри буремність цього року, захід таки вирішили провести. А в рамках нього глядачі побачили колаборацію бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької та італійського бармена Дієго Феррарі.

Під час цьогорічного BAROMETER International Bar Show ми побачили колаборацію, присвячену low-ABV Cocktails. Це коктейлі з порівняно низьким вмістом алкоголю, а також великим об'ємом. Детальніше читай на Men 24.

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Тренд на low-ABV Cocktails

Для гарного та затишного вечора багато ресторанів і барів пропонують слабоалкогольні коктейлі low-ABV (low alcohol by volume – низький вміст алкоголю). Такий формат дозволяє чудово проводити час у колі друзів і не перейматися через те, що наступний день у тебе – робочий.

З чого усе почалося? Ресторан Faro у Брукліні додав до свого меню алкогольний коктейль Negroni Sbagliato. Він містить у собі лікер Contratto, італійський червоний вермут та ігристе вино. Колись же цей напій випадково створив бармен, котрий використовував червоне ігристе вино замість джину у традиційному "Негроні" ("sbagliato" у перекладі з італійської означає "помилково").



На шоу нам показали, як приготувати low-ABV коктейлі / Фото Nemiroff

З часом "помилки" набувають нових форм і значень, завдяки чому збагачується барна культура. Воно й не дивно, адже з часом гастрономічні смаки гостей барів змінюються, стають більш вишуканими, а на перший план виходить не міцність, а смак і баланс напою.

Під час заходу BAROMETER International Bar Show нам показали круту колаборацію бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької та італійського бармена, а також автора книги "Low Alcohol Cocktails-New Frontier in Mixology" Дієго Феррарі. Разом вони розкрили тему коктейлів з низьким вмістом алкоголю – Дієго розповів про історію, тренди та підхід до калькуляції таких напоїв, а Юлія розробили кілька легких коктейлів на Nemiroff.

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Дієго Феррарі, міксолог, бар-менеджер ресторану Rotonda у Мілані

У 2019 році Дієго став 72-м зі 100 найвпливовіших фігур у світі у барній індустрії за версією Drinks International.

Дієго також автор знаменитої спільноти Cocktail Art – найбільшої у світі фотоспільноти з фото коктейлів з усього світу. Завдяки талановитому маркетингу у соціальних мережах його читають тисячі фоловерів з усіх куточків світу.

Також у 2015 році Феррарі створив коктейльний тур Cocktail Art & Max 21 abv, The Cocktail "Under", у рамках якого він подорожує країнами світу та ділиться своїм досвідом створення коктейлів міцністю нижче 21%.

На шоу Дієго Феррарі та Юлія Терлецька ділилися власним досвідом створення low-ABV коктейлів. Також бренд-амбасадорка Nemiroff продемонструвала процес приготування 3 слабоалкогольних коктейлів на основі горілки Nemiroff: Pear & Tonik, No Guts No Glory та Woody Highball. До твоєї уваги рецепти напоїв, які ти можеш самостійно приготувати вдома для себе та своїх друзів.



Під час заходу ми побачили колаборацію бренд-амбасадорки Nemiroff та італійського бармена / Фото Nemiroff

Pear & Tonik, 12% ABV

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 40 мл

Лікер Amaro Averna – 20 мл

Schweppes Indian Tonic – 100 мл

Цедра лимона для прикраси

Приготування:

Візьми високий стакан і наповни його кубиками льоду. За необхідності додавай лід під час приготування; Налий горілку Nemiroff Burning Pear, додай до неї лікер Amaro Averna, а також тонік Schweppes Indian Tonic; Перемішай усе та прикрась цедрою лимона; Насолоджуйся!

No Guts No Glory, 12.5% ABV

Інгредієнти:

Nemiroff Honey Pepper – 50 мл

Лікер Chartreuse Yellow​ – 10 мл

Сироп з чілі та імбиру – 20 мл

Суміш натуральних кислот – 15 мл

Содова – 80 мл

Цукат з імбиру для подачі

Приготування:

Візьми високий стакан і наповни його кубиками льоду. За необхідності додавай лід під час приготування; Налий горілку Nemiroff Honey Pepper, лікер Chartreuse Yellow, сироп з чілі та імбиру, суміш натуральних кислот і содову; Перемішай усе та подавай разом з цукатом з імбиру.



Юлія Терлецька приготувала легкі й освіжаючі low-ABV коктейлі / Фото Nemiroff

Woody Highball, 7.5% ABV

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 40 мл

Содова з макадамією та каштановим пюре – 150 мл

Лайм – 1 слайс

Приготування:

Візьми високий стакан і наповни його кубиками льоду. За необхідності додавай лід під час приготування. Налий горілку Nemiroff De Luxe, а також содову з макадамією та каштановим пюре. Витисни сік лайма та кинь його до напою; Перемішай усе та насолоджуйся!

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Цьогорічний BAROMETER International Bar Show не лише показав нам новий тренд у міксології. Ми мали можливість спостерігати за крутою колаборацією бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької та італійського бармена Дієго Феррарі, отримати нові знання та надихнутися на сміливі експерименти!