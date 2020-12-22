В понедельник, 21 декабря состоялось мероприятие BAROMETER International Bar Show. Цель ивента – объединить всю барную индустрию от бармена до производителя, от дизайнера заведения к гостю бара. Несмотря на мятежность этого года, мероприятие таки решили провести. А в рамках него зрители увидели коллаборации бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой и итальянского бармена Диего Феррари.

Во время BAROMETER International Bar Show мы увидели коллаборацию, посвященную low-ABV Cocktails. Это коктейли со сравнительно низким содержанием алкоголя, а также большим объемом. Подробнее читай на Men 24 .

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Тенденция на low-ABV Cocktails

Для красивого и уютного вечера много ресторанов и баров предлагают слабоалкогольные коктейли low-ABV (low alcohol by volume – низкое содержание алкоголя). Такой формат позволяет прекрасно проводить время в кругу друзей и не переживать из-за того, что следующий день у тебя – рабочий.

С чего все началось? Ресторан Faro в Бруклине добавил в свое меню алкогольный коктейль Negroni Sbagliato. Он включает в себя ликер Contratto, итальянский красный вермут и игристое вино. Когда-то этот напиток случайно создал бармен, который использовал красное игристое вино вместо джина в традиционном "Негрони" ("sbagliato" в переводе с итальянского означает "по ошибке").



На шоу нам показали, как приготовить low-ABV коктейли / Фото Nemiroff

Со временем "ошибки" приобретают новые формы и значений, благодаря чему обогащается барная культура. Оно и неудивительно, ведь со временем гастрономические вкусы гостей баров меняются, становятся более изысканными, а на первый план выходит не крепкость, а вкус и баланс напитка.

Во время мероприятия BAROMETER International Bar Show нам показали крутую коллаборации бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой и итальянского бармена, а также автора книги "Low Alcohol Cocktails-New Frontier in Mixology" Диего Феррари . Вместе они раскрыли тему коктейлей с низким содержанием алкоголя – Диего рассказал об истории, трендах и подходу к калькуляции таких напитков, а Юлия разработала несколько легких коктейлей на Nemiroff.

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Диего Феррари, миксолог, бар-менеджер ресторана Rotonda в Милане

В 2019 году Диего стал 72-м из 100 самых влиятельных фигур в мире в барной индустрии по версии Drinks International.

Диего также автор знаменитого сообщества Cocktail Art – крупнейшей в мире фотосообщества с фото коктейлей со всего мира. Благодаря талантливому маркетингу в социальных сетях его читают тысячи фолловеров со всех уголков мира.

Также в 2015 году Феррари создал коктейльный тур Cocktail Art & Max 21 abv, The Cocktail "Under", в рамках которого он путешествует по странам мира и делится своим опытом создания коктейлей крепостью ниже 21%.

На шоу Диего Феррари и Юлия Терлецкая делились собственным опытом создания low-ABV коктейлей. Также бренд-амбасадорша Nemiroff продемонстрировала процесс приготовления 3 слабоалкогольных коктейлей на основе водки Nemiroff: Pear & Tonik, No Guts No Glory и Woody Highball. К твоему вниманию рецепты напитков, которые ты можешь самостоятельно приготовить дома для себя и своих друзей.



Во время мероприятия мы увидели коллаборации бренд-амбасадоршы Nemiroff и итальянского бармена / Фото Nemiroff

Pear & Tonik , 12% ABV

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 мл

Ликер Amaro Averna – 20 мл

Schweppes Indian Tonic – 100 мл

Цедра лимона для украшения

Приготовление:

Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления; Налей водку Nemiroff Burning Pear, добавь к ней ликер Amaro Averna, а также тоник Schweppes Indian Tonic; Перемешай все и укрась цедрой лимона; Наслаждайся!

No Guts No Glory, 12,5% ABV

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper – 50 мл

Ликер Chartreuse Yellow – 10 мл

Сироп из чили и имбиря – 20 мл

Смесь натуральных кислот – 15 мл

Содовая – 80 мл

Цукат из имбиря для подачи

Приготовление:

Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления; Налей водку Nemiroff Honey Pepper, ликер Chartreuse Yellow, сироп с чили и имбиря, смесь натуральных кислот и содовую; Перемешай все и подавай вместе с цукатами из имбиря.



Юлия Терлецкая приготовила легкие и освежающие low-ABV коктейли / Фото Nemiroff

Woody Highball , 7,5% ABV

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 40 мл

Содовая с макадамией и каштановым пюре – 150 мл

Лайм – 1 долька

Приготовление:

Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления. Налей водку Nemiroff De Luxe, а также содовую с макадамией и каштановым пюре. Выжми сок лайма и брось в напиток; Перемешай все и наслаждайся!

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