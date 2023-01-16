Мінітренування – відмінна альтернатива залишатися активним і досягати фітнес-цілей. Особливо актуальна вона для тих, хто багато працює та не має достатньо часу, щоб приділяти по кілька годин походам у зал.

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Почнімо з того, що раніше в ВООЗ закликали мати бодай 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень. Це дозволяє людині бути здоровішою. Ми ж закликаємо не ставити себе у часові рамки. Радше слід пам'ятати, що бодай щось значно краще, ніж зовсім нічого. Принаймні у цьому випадку.

Наприклад, голлівудський актор Кріс Гемсворт займається по 5 хвилин. Правда, за 300 секунд він так викладається, що це під силу не кожному. Також існують різні види HIIT та Табати, які не перевищують 20 хвилин.



У мінітренуванні обов'язково мають бути високоінтенсивні вправи / Фото master1305

Формат мінітренування працює. Тобі просто потрібно знати, як робити це правильно. Який формат найкраще підійде для тебе, щоб отримати максимум користі.

Як проводяться мінітренування

Як розповідають у Healthline, мінітренування – спосіб розбити вправи на дуже короткі сеанси упродовж дня. Це дозволить тобі накопичувати необхідні хвилини активності. І ти не стикатимешся з проблемою, що надто стомлений, щоб багато тренуватися зранку, в обід або ввечері.

Якщо тобі необхідно займатися 30 хвилин на день, ти можеш провести кілька мінітренувань у вільний для себе час. Експерти нагадують, що тренуванням потрібно приділяти бодай 2 рази на тиждень. Але якщо ти хочеш досягнути більших результатів, то фізичної активності повинно бути більше. І тут точно на допомогу прийдуть мінітренування, які можна виконувати хоч не щодня.

Переваги мінітренувань

Додають гнучкості по часу.

Допомагають фізичним вправам стати звичкою.

Покращують здоров'я в цілому.

Покращують здоров'я мозку.

Допомагають досягнути фітнес-цілей: втрата ваги, спалювання жиру, набір м'язів і сили.

У Healthline рекомендують розглядати мінітренування як супровід споживанню їжі. Зібрався поснідати – потренувався. Під час обіду та вечері зробив те саме. Ось тобі і ті 30 хвилин вправ на день. Ось тобі і ті самі три тренування.



Ти можеш виконувати вправи під час обідньої перерви / Фото master1305

Увага! Важливо запланувати різні типи вправ (кардіо, з обтяженнями, гнучкість, для різних частин тіла). Це дозволить тобі рівномірно опрацьовувати всі м'язи свого тіла.

Мінітренування можуть тривати від 2 до 15 хвилин. Головне, щоб на день ти приділяв їм від 30 до 45 хвилин. І бодай один з підходів має бути високоінтенсивним. Наприклад, ти можеш зробити 15 хвилин кардіо зранку, 15 хвилин силових в обідню пору та 5 хвилин гнучкості перед сном.

Формат мінітренування

У Healthline поділилися форматом, який може бути тобі зручним. Можна спробувати почати з нього, а з часом ти вже сам виробиш той, який підходить саме тобі.

5 вправ (якщо ти збираєшся використовувати обтяження, рекомендують використовувати важку вагу, адже сеанс буде коротким).

2 хвилини на кожну вправу зі співвідношенням роботи та відпочинку 1: 1 (30 секунд працюєш, 30 секунд відпочиваєш).

Пам'ятай, що тобі важливо слідкувати за самопочуттям. Реагуй на сигнали, які подає тобі тіло, щоб не нашкодити собі.

Варте уваги Залишайся здоровим у будь-якому віці, виконуючи цю просту вправу

Рекомендуємо тобі спробувати формат мінітренувань. Спочатку він здаватиметься тобі чимось смішним і несуттєвим. А потім ти зауважиш, як фізична активність стала невіддільною складовою твого життя. І тобі однозначно сподобається результат, якого ти досягнеш.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.