Если ты внимательно смотришь фильмы, то можешь заметить, что успешные люди в них частенько играют в сквош. Попробуем разобраться, что же это за вид спорта, пройдемся по его основным правилам и не забудем посмотреть плюсы и минусы сквоша. Айда разбираться вместе с нами.

На этот раз Men 24 мы расскажем тебе о виде спорта, который ассоциируется с успешными людьми со всего мира.

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Что такое сквош?

Сквош – парная спортивная игра. В ней двое человек играют специальными ракетками и маленьким (всего 4 сантиметра в диаметре) резиновым мячиком, который при ударе о стену буквально расплющивается. Отсюда и название игры: squash с английского – " расплющить , сокрушить". Сама игра проходит на специальном корте (6,4 на 9,75 метра). Причем все четыре стены являются игровыми.

Сквош напоминает большой теннис / Фото surreysportspark

Существует такая городская легенда, что сквош получил свое название еще в середине XIX века. И благодарит своему появлению он мальчишкам из одной из школ Харроу (район Лондона). Дети в ожидании своей очереди играть в реал-теннис решили тренироваться в школьном дворе твердыми теннисными мячами. Не обошлось, конечно же, без разбитых окон.

Чтобы предотвратить в будущем повторения ситуации дирекция школы позволила тренироваться во дворе, но выдвинула одно простое условие: мяч должен быть мягким (squash – в переводе с английского "сжимать") . Мальчикам очень понравилось использовать мягкие мячи, ведь управлять ими было значительно легче. Так и появились поклонники новой игры в небольших дворах. Для нее достаточно было иметь теннисную ракетку, мяч и дом с соответствующими тремя стенами.

В 1904 году в США создали первую Ассоциацию сквоша "Assotiation Tennis, Rackets & Fives". Три года спустя она приняла решение по стандартизации правил игры. Интересно, что в Великобритании, которую можно считать родиной этого вида спорта, соответствующая ассоциация появилась лишь в 1928 году.

В сквош играют в более 190 странах мира / Фото nysquash

Сквош пока культивируется в более 190 странах мира . Сам же спорт включен в программы Панамериканских и Азиатских игр, Игр Содружества, Всемирных игр и Всеафриканских Игор. Игра признана Международным Олимпийским комитетом и войдет в программу Олимпийских игр 2020 года.

Правила игры в сквош

Попробуем кратко пройтись основными правилами игры в сквош. Кое в чем они напоминают нам большой теннис, но все же имеют ряд отличий.

Победителя матча определяют в трех (иногда в пяти) сетах . Каждый из них играют до 9 (порой до 11) очков.

Очки начисляются только игроку, который подает . Он делает это до тех пор, пока не проиграет розыгрыш очка. Тогда право подавать переходит его сопернику.

Игрок, которому удалось выиграть в предыдущем сете, подает первым в следующем.

Само же право подавать первым в начале игры определяется жребием (вращением ракетки).

Подающий сам решает, с какой зон ы подачи (левой или правой) он начнет.

ы После каждого выигранного очка нужно менять квадрат подачи на противоположный .

Правильная подача – та, при которой игрок должен стоять по крайней мере одной ногой полностью в квадрате подачи (неправильная же постановка ног называется "Foot Fault"). В таком случае подача переходит к сопернику.

В отличие от большого тенниса, в сквоше нет второй попытки при подаче .

В сквош нет второй попытки при подаче / Фото pdxmonthly

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Плюсы игры в сквош

Прежде всего начнем с того, что этот вид спорта, поэтому он однозначно повлияет на твоё тело. Если обычные походы в спортзал тебя слишком банальны – обрати внимание на сквош. А сейчас мы кратко пройдемся по его преимуществах.

Подходит всем людям без исключения. В него могут играть как мужчины, так и женщины. И это может быть не только молодежь, но и люди почтенного возраста. Есть лишь несколько ограничений: наличие болезней суставов, сосудистые и сердечные заболевания, невралгические расстройства и высокое давление. Но все эти ограничения касаются любого вида спорта.

Не зависит от времени года. Игроки не имеют длительных перерывов, ведь в сквош можно играть в любую погоду и в течение целого года.

Доступен всем. Для его освоения не требуется длительное обучение и дорогостоящее оборудование. Впрочем, назвать этот вид спорта бюджетным тоже язык не слишком возвращается.

Положительное действие на здоровье. Активные движения способствуют улучшению функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также повышается гибкость тела и укрепляются абсолютно все мышцы тела.

Час игры в сквош сжигает тысячу калорий / Фото vitis

За час игры можно уверенно сжечь тысячу калорий. Это значительно больше, чем во время занятий большим теннисом, плаванием, ездой на велосипеде, боксом, греблей или другими дисциплинами.

Контакт с людьми. Сквош идеально подходит для личных встреч и обсуждений деловых вопросов. Не зря же его так полюбили бизнесмены и политики.

Тренирует силу воли. Сквош помогает развивать выносливость и внимательность, а также способствует укреплению духа и позволяет получить заряд бодрости. А еще он стимулирует к получению желаемой победы.

Сквош и миллиардеры

Приведем буквально несколько примеров успешных людей, которые активно играют в сквош. Интересен тот факт, что некто стал миллионером именно после того, как начал заниматься этим видом спорта.

Марк Уолтер

60-летний бизнесмен-миллиардер с удовольствием занимается этим видом спорта вместе со своей женой. Более того, супруги еще и финансирует приз в размере 1 миллиона долларов и спонсорское соглашение на несколько миллионов в Ассоциации профессионального сквоша (PSA).

Марк Уолтер способствует Ассоциации профессионального сквоша / Фото squashmad

Майк Эшли

Основатель и владелец сети спортивных магазинов Sports Direct, а также владелец футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" сумел стать миллиардером уже после того, как в его жизни появился сквош. История этого человека весьма непростая. В свои 16 лет он бросил учебу в школе, чтобы стать профессиональным спортсменом. Впоследствии Майк получил травму, которая поставила крест на спорте. Это и стало причиной его появления в амплуа тренера в своем графстве. Прошло несколько лет и на заемные деньги он открывает первый магазин Sport & Ski в Maidenhead. Теперь же его сеть насчитывает более 700 точек продаж, а состояние Эшли оцениваются в 3 миллиарда долларов США.