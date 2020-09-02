Что такое сквош: чем интересна игра, которой отдают предпочтение миллиардеры
Если ты внимательно смотришь фильмы, то можешь заметить, что успешные люди в них частенько играют в сквош. Попробуем разобраться, что же это за вид спорта, пройдемся по его основным правилам и не забудем посмотреть плюсы и минусы сквоша. Айда разбираться вместе с нами.
На этот раз Men 24 мы расскажем тебе о виде спорта, который ассоциируется с успешными людьми со всего мира.
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Что такое сквош?
Сквош – парная спортивная игра. В ней двое человек играют специальными ракетками и маленьким (всего 4 сантиметра в диаметре) резиновым мячиком, который при ударе о стену буквально расплющивается. Отсюда и название игры: squash с английского – "расплющить, сокрушить". Сама игра проходит на специальном корте (6,4 на 9,75 метра). Причем все четыре стены являются игровыми.
Сквош напоминает большой теннис / Фото surreysportspark
Существует такая городская легенда, что сквош получил свое название еще в середине XIX века. И благодарит своему появлению он мальчишкам из одной из школ Харроу (район Лондона). Дети в ожидании своей очереди играть в реал-теннис решили тренироваться в школьном дворе твердыми теннисными мячами. Не обошлось, конечно же, без разбитых окон.
Чтобы предотвратить в будущем повторения ситуации дирекция школы позволила тренироваться во дворе, но выдвинула одно простое условие: мяч должен быть мягким (squash – в переводе с английского "сжимать"). Мальчикам очень понравилось использовать мягкие мячи, ведь управлять ими было значительно легче. Так и появились поклонники новой игры в небольших дворах. Для нее достаточно было иметь теннисную ракетку, мяч и дом с соответствующими тремя стенами.
В 1904 году в США создали первую Ассоциацию сквоша "Assotiation Tennis, Rackets & Fives". Три года спустя она приняла решение по стандартизации правил игры. Интересно, что в Великобритании, которую можно считать родиной этого вида спорта, соответствующая ассоциация появилась лишь в 1928 году.
В сквош играют в более 190 странах мира / Фото nysquash
Правила игры в сквош
Попробуем кратко пройтись основными правилами игры в сквош. Кое в чем они напоминают нам большой теннис, но все же имеют ряд отличий.
- Победителя матча определяют в трех (иногда в пяти) сетах. Каждый из них играют до 9 (порой до 11) очков.
- Очки начисляются только игроку, который подает. Он делает это до тех пор, пока не проиграет розыгрыш очка. Тогда право подавать переходит его сопернику.
- Игрок, которому удалось выиграть в предыдущем сете, подает первым в следующем.
- Само же право подавать первым в начале игры определяется жребием (вращением ракетки).
- Подающий сам решает, с какой зоны подачи (левой или правой) он начнет.
- После каждого выигранного очка нужно менять квадрат подачи на противоположный.
- Правильная подача – та, при которой игрок должен стоять по крайней мере одной ногой полностью в квадрате подачи (неправильная же постановка ног называется "Foot Fault"). В таком случае подача переходит к сопернику.
- В отличие от большого тенниса, в сквоше нет второй попытки при подаче.
В сквош нет второй попытки при подаче / Фото pdxmonthly
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Плюсы игры в сквош
Прежде всего начнем с того, что этот вид спорта, поэтому он однозначно повлияет на твоё тело. Если обычные походы в спортзал тебя слишком банальны – обрати внимание на сквош. А сейчас мы кратко пройдемся по его преимуществах.
- Подходит всем людям без исключения. В него могут играть как мужчины, так и женщины. И это может быть не только молодежь, но и люди почтенного возраста. Есть лишь несколько ограничений: наличие болезней суставов, сосудистые и сердечные заболевания, невралгические расстройства и высокое давление. Но все эти ограничения касаются любого вида спорта.
- Не зависит от времени года. Игроки не имеют длительных перерывов, ведь в сквош можно играть в любую погоду и в течение целого года.
- Доступен всем. Для его освоения не требуется длительное обучение и дорогостоящее оборудование. Впрочем, назвать этот вид спорта бюджетным тоже язык не слишком возвращается.
- Положительное действие на здоровье. Активные движения способствуют улучшению функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также повышается гибкость тела и укрепляются абсолютно все мышцы тела.
Час игры в сквош сжигает тысячу калорий / Фото vitis
- Контакт с людьми. Сквош идеально подходит для личных встреч и обсуждений деловых вопросов. Не зря же его так полюбили бизнесмены и политики.
- Тренирует силу воли. Сквош помогает развивать выносливость и внимательность, а также способствует укреплению духа и позволяет получить заряд бодрости. А еще он стимулирует к получению желаемой победы.
Сквош и миллиардеры
Приведем буквально несколько примеров успешных людей, которые активно играют в сквош. Интересен тот факт, что некто стал миллионером именно после того, как начал заниматься этим видом спорта.
Марк Уолтер
60-летний бизнесмен-миллиардер с удовольствием занимается этим видом спорта вместе со своей женой. Более того, супруги еще и финансирует приз в размере 1 миллиона долларов и спонсорское соглашение на несколько миллионов в Ассоциации профессионального сквоша (PSA).
Марк Уолтер способствует Ассоциации профессионального сквоша / Фото squashmad
Майк Эшли
Основатель и владелец сети спортивных магазинов Sports Direct, а также владелец футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" сумел стать миллиардером уже после того, как в его жизни появился сквош. История этого человека весьма непростая. В свои 16 лет он бросил учебу в школе, чтобы стать профессиональным спортсменом. Впоследствии Майк получил травму, которая поставила крест на спорте. Это и стало причиной его появления в амплуа тренера в своем графстве. Прошло несколько лет и на заемные деньги он открывает первый магазин Sport & Ski в Maidenhead. Теперь же его сеть насчитывает более 700 точек продаж, а состояние Эшли оцениваются в 3 миллиарда долларов США.
Конечно же, мы не можем тебя заставить заниматься сквошем. Но однозначно рекомендуем обратить внимание на этот вид спорта. Вполне вероятно, что он позволит тебе не только поддерживать свое тело в отличной форме, но и достичь небывалого успеха в сфере, которой ты сейчас занимаешься!