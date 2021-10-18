Що таке транзитна фотометрія, або Як вчені шукають воду на далеких планетах

Дослідження планет, розташованих у далеких світах, невпинно триває. Станом на 2021 рік вчені знають про існування 4525 екзопланет у 3357 системах.

І ще є 7761 кандидат, як свідчать дані NASA, – вони чекають на підтвердження. Матеріалу для дослідження – прірва. Тепер фахівці прагнуть з'ясувати більше про атмосферу та довкілля цих планет.

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Вивчення екзопланет – як воно відбувається

Дослідники екзопланет сподіваються з'ясувати, чи є у будь-якої з них необхідні складники для існування життя.

Наприклад, в Університеті Північної Арізони за участі Віртуальної планетарної лабораторії (VPL) Інституту астробіології NASA розробили техніку пошуку океанів у далеких світах.

Вода, нагадаємо, є ключовим інгредієнтом життя як ми його розуміємо.

Домінік Райан і Тайлер Робінсон опублікували у The Planetary Science Journal результати дослідження щодо "Виявлення океанів на екзопланетах за фазозалежним аналізом спектральних основних компонентів".



TOI 1338 – екзопланета між двох зірок, виявлена телескопом TESS / Фото NASA

Транзитна фотометрія

Чи не найперспективнішим методом дослідження екзопланет є транзит або транзитна фотометрія – моніторинг зірок за періодичними спадами яскравості.

Ці спади для спостерігача є ознаками планет, які проходять (здійснюють транзит) перед батьківськими зірками.

Іноді астрономи можуть отримувати дані для спектрального аналізу – коли світло проходить через атмосферу так званої "транзитної планети".

І в такий спосіб можуть дізнатися про її хімічний склад.



Екзопланета HR8799e, побачена на великому телескопічному інтерферометрі / Фото ESO

В очікуванні змін

На жаль, метод транзиту не дозволяє робити спостереження за поверхнею. Як і інші сучасні методи дослідження.

А проте найближчим часом ситуація може значно покращитися – завдяки інструментам нового покоління, як-от космічний телескоп Джеймса Вебба JWST чи наземна обсерваторія ELT.

Завдяки складній оптиці, коронографам та спектрометрам ці телескопи зможуть безпосередньо знімати менші екзопланети, які обертаються ближче до своїх зірок.

А саме там, швидше за все, можна знайти потенційно придатні для життя умови.

До слова Штучний інтелект зміг зазирнути у загадкові темні кратери на Місяці

До слова, робота вчених, про яку ми згадали вище, якраз і торує "чітко визначений шлях" для майбутніх досліджень екзопланет у спосіб прямої візуалізації!

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.