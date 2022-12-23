За словами експертів з клініки Майо, вигорання – стан фізичного або емоційного виснаження. Він передбачає відсутність почуття досягнення або втрату особистої ідентичності. І хоча це здебільшого пов'язано з предметом роботи, це може стосуватися також стосунків.

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Проблема вигорання полягає в тому, що воно може статися у будь-який момент. Ба більше, цей стан може повторятися. Крім того, воно може вкрай негативно впливати на твоє психічне здоров'я та щастя.

Що таке вигорання у стосунках

Choosing Therapy пояснює, що у стосунках синдром вигорання призводить до того, що людина відчуває себе відірваною від свого партнера. Це може проявлятися у формі "відмови" від самих стосунків. Або ж вона усе навколо сприймає вкрай негативно.



Жодна з пар не застрахована від вигорання / Фото Drazen Zigic

Перше, що потрібно знати, це те, що вигорання у стосунках може проявлятися деякими проблематичними почуттями. Зокрема, відчуттям роз'єднаності, цинізмом щодо партнера, негатив, емоційне вигорання.

Найпоширеніші ознаки:

збільшення конфліктів;

надмірний негатив;

менша кількість сексу;

уникнення спільного проведення часу;

поява більшої кількості стресу;

партнери завжди втомлені.

Як позбутися вигорання у стосунках

1. Лікування чесністю

Йдеться не лише про можливість говорити та постійно спілкуватися. Але і про те, щоб усі учасники стосунків могли чесно говорити про те, що вони відчувають, що їх турбує та що їм не подобається. Це дозволить знайти консенсус, побороти проблему, яка виникла.

2. Навчися просити те, що потрібно

Відчуття вигорання може бути пов'язане з відчуттям, що у тебе немає того, що ти хочеш або потребуєш. Але ти повинен знати, що інші люди не мають здатності читати твої думки. Тому слід мати сміливість просити того, про що ти думаєш. Це дозволить партнерці зрозуміти, що ти чогось потребуєш.

3. Знайдіть час, щоб бути удвох

Щоб стосунки працювали та залишалися здоровими, важливо проводити час разом. Тому ви повинні мати певні моменти дружнього спілкування, планувати дати, заходи чи прогулянки, які можуть сподобатися всім.



У вас має бути час, який ви проводите лише удвох / Фото lookstudio

4. Знайдіть свою "мову кохання"

Психологія каже, що у кожної людини є мова кохання. Тобто спосіб, за допомогою якого вона виражає свою любов до інших. Важливо, щоб ти розумів свої почуття та почуття партнера. Щоб ти міг відповісти на них. І щоб інша людина також могла знати, як висловити свої почуття зрозумілішим способом.

5. Моменти спокою

Терапевт зі стосунків, доктор Лаура Ріхтер, каже у своєму блозі, що життя може бути дуже хаотичним. Тому важливо знаходити моменти, коли ви можете разом розслабитися, нічого не робити та просто насолоджуватися собою.

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Вигорання у стосунках, на жаль, не щось нове. Але ми точно можемо сказати, що з ним можна впоратися. Головне – робити це удвох. Рекомендуємо звернутися до фахівців, якщо ви удвох уже не можете впоратися. Це може врятувати вашу пару та подарувати їй майбутнє.