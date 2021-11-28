К твоему вниманию список из 7 вещей, о которых не стоит рассказывать другим. Если ты будешь держать их в секрете, то и в твоей жизни все будет гораздо лучше и спокойнее.

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1. Проблемы в отношениях

Как бы это странно ни звучало, но обсуждать проблемы в отношениях не стоит НИ С КЕМ. Они касаются только тебя и твоей партнерши. То же касается ее секретов. Она доверила их тебе, так что не следует делиться ими с другими. Даже после завершения отношений ты не имеешь права говорить о ней и невзгодах между вами. Это принесет только негатив в вашу жизнь. Разве это то, что вам нужно?



У каждой пары есть свои проблемы / Фото Jakob Owens

2. Твои цели

Большинство из нас имеет определенные цели в жизни, некоторые вещи, которых мы хотим достичь. Лучше устанавливать их, работать над ними, а не рассказывать о них на каждом шагу. В противном случае есть шансы, что ты будешь казаться другим несерьезным. Мол, ты озвучил свои планы, но быстро отказался от них.

3. Озвучивание твоих добрых дел

Твоя доброта не нуждается в афишировании. Если ты сделал что-нибудь хорошее для других, то не стоит это делать чем-то особенным. Твоя благотворительная деятельность на то и благотворительна, чтобы ты не ожидал от нее определенной похвалы или восхищения. В этом отношении лучше быть скромным. Если ты уже хочешь привлечь внимание к определенному проекту, то просто предложи друзьям присоединиться к нему. А вот рассказы, что ты каждый год в День святого Николая ездишь к детям, совсем не украшают тебя.

4. Твое состояние

Это важно для твоей безопасности. Не нужно всем вокруг знать, сколько ты зарабатываешь. Это, к сожалению, может стать приманкой для злоумышленников.

5. Твои слабости

У каждого из нас есть свои слабости или ужасы. Но это не значит, что ими следует делиться со всем миром. Помни, что соответствующие признания со временем будут использованы против тебя. А лучше просто смотреть в лицо своим страхам и бороться с ними.



Смотри в глаза своим страхам и побеждай их / Фото KAL VISUALS

6. Семейные драмы

Нет идеальной семьи. У каждого в шкафу есть свои скелеты, хоть и может показаться, что семья выглядит максимально счастливой. Если ты хочешь поговорить, то сделай это с терапевтом или, например, лучшим надежным другом. Остальным не стоит знать, что в твоей семье не все так гладко. Ты же не хочешь дать повод распространять бессмысленные сплетни?

7. Твои таланты

Позволь миру увидеть свои таланты, когда появится возможность их продемонстрировать. Не хвастайся, покажи их в нужное время и в нужном месте. Когда ты будешь на высоте, ты будешь чувствовать себя гораздо лучше.

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