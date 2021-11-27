А ще ти постійно переживаєш, адже у будь-який момент можеш опинитися за бортом. Отже, щоб урятуватися від таких стосунків, варто звернути увагу на ці ознаки. Вони дозволять визначити, що тебе використовують.

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1. Ти той, хто платить щоразу

Ти розраховуєшся за вас після обіду, вечері або простого походу на каву? І це відбувається навіть у тих ситуаціях, коли вона твердо наголошувала на тому, що платитиме за себе сама? Це може бути однією з ознак, що тебе використовують.

Влаштуй перевірку. Одного разу скажи, що ти не можеш сплатити рахунок, і глянь на її реакцію. Вона дозволить визначити, чи використовують тебе у цих стосунках.



Тривожний дзвіночок, якщо на побаченнях розраховуєшся лише ти / Фото DocuSign

2. Односторонні розмови

Іноді можна дозволити собі монологи. Однак, якщо більшість розмов починаються з неї і закінчуються нею, то це може бути тривожним дзвіночком. Цілком імовірно, вона взагалі не цікавиться тобою та тим, що відбувається у твоєму житті. Тож не дивно, що ти буквально не маєш можливості вставити свої нещасні 5 копійок.

3. Ти в режимі рятівника

Не один чи два рази, а щоразу. Ти приходиш їй на допомогу: міняєш колесо, якщо воно пробилося; несеш важкі сумки з супермаркету; вигулюєш її пса, бо вона затрималася з подругами у кав'ярні. Усе це цілком нормально. Але варто розуміти, що у ваших стосунках має бути взаємність. Якщо ж з її сторони героїзму не проявляється – варто почати тривожитися.

4. У стосунках відсутнє слово "Дякую"

Незалежно від того, що ти робиш: готуєш, прибираєш, допомагаєш по дому, ти ніколи не отримаєш жодної оцінки. Це дуже токсично для будь-яких стосунків. Варто розуміти, що слова вдячності надзвичайно важливі для вас обох. Тож, якщо ти ніколи не чуєш їх у свою адресу, – пора задуматися, чи не використовує вона тебе.



Вона ніколи не дякує тобі за допомогу / Фото Aaron Thomas

5. Твої емоційні потреби ніколи не задовольняються

У стосунках кожен з вас повинен час від часу прислухатися до емоційних потреб один одного. Однак, якщо це не так, – варто задуматися. Наприклад, вона завжди відсутня, коли тобі потрібно просто виговоритися.

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Зверни увагу на ці ознаки. З їхньою допомогою ти зможеш виявити, що тебе використовують. І, якщо це дійсно так, задумайся над стосунками, в яких ти зараз перебуваєш.