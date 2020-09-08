Якщо тобі завжди здавалось, що знаменитості їдять лише делікатеси, то насправді це зовсім не так. Попри свій статус багато людей, якими ми захоплюємось, віддають перевагу швидкоїжі та простій домашній їжі. Ти будеш вражений, дізнавшись, що їсть Стівен Кінг і Білл Гейтс.

Читай на Men 24 про те, яким же стравам віддають перевагу знаменитості. І ти нарешті перестанеш замовляти одні лише салати у закладах.

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Білл Гейтс – фанат McDonald's

Важко собі уявити, що геніальний Білл Гейтс сходить з розуму від американської швидкоїжі. Щодня він обідає чизбургером або бігмаком, який запиває баночкою коли. Що стосується ділових перемовин, то Гейтс віддає перевагу японським ресторанам. На його думку, вони мають позитивний вплив на результат зустрічі.

Білл Гейтс спокійненько їсть швидкоїжу / Фото the beet

Стівен Кінг і картопелька

Чим же має харчуватися справжній "Король жахів"? А виявилось, що він дуже невибагливий у виборі їжі. Обожнює Стівен ситне м'ясо та картоплю. Причому, по обіді він влаштовується на диван з чашкою кави та домашнім чізкейком. Якщо ж Кінг потрапляє на матч, то тут однозначно не може відмовитися від швидкоїжі.

Під час улюблених матчів Кінг може дозволити собі шкідливу їжу / Фото AP

Принц Чарльз і заборонені молюски

Королівській особі явно не личить уся ця простолюдинська їжа. Тим паче ми знаємо, що родина Єлизавети II здебільшого насолоджується стравами французької кухні. Сам принц Чарльз – фанат органічних овочів, які він сам вирощує. А ще він – справжній порушник правил. Він потай їсть молюски. І це при тому, що правилами королівського двору заборонено це робити, аби не отруїтися.

Принц Чарльз найбільше любить їсти молюсків / Фото insider

Арнольд Шварценеггер і соковитий стейк

Щоб бути таким сильним і здоровим "Залізний Арні" досі дотримується дієти, яку він виробляв роками. Він просто уміло поєднує у своєму раціоні білки, жири та вуглеводи. Що стосується обіду, то Шварценеггер з задоволенням з'їдає соковитий стейк.

Зараз "Залізний Арні" радо обідає в компанії домашніх улюбленців

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Девід Бекхем і строга дієта

Завершення кар'єри не стало причиною того, що Девід Бекхем пустився берега. Він усе ще дотримується своїх незмінних правил здорового харчування: багато білка, мало жиру та складні вуглеводи для енергії. Але і від швидкоїжі він не відмовляється.

Девід Бекхем усе ще старається віддавати перевагу здоровій їжі / Фото lovefood

Тож наступного разу, коли ти замовлятимеш чизбургер, – можеш уявити, що ти трохи Білл Гейтс або Стівен Кінг.