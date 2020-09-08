Ритуал Билла Гейтса и дисциплина Дэвида Бэкхема: чем обедают знаменитые мужчины
Если тебе всегда казалось, что знаменитости едят только деликатесы, то на самом деле это совсем не так. Несмотря на свой статус много людей, которыми мы восхищаемся, предпочитают фастфуд и простую домашнюю пищу. Ты будешь поражен, узнав, что ест Стивен Кинг и Билл Гейтс.
Читай на Men 24 о том, каким же блюдам предпочитают знаменитости. И ты наконец перестанешь заказывать одни только салаты в любимых кафешках.
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Билл Гейтс – фанат McDonald's
Трудно себе представить, что гениальный Билл Гейтс сходит с ума от американского фастфуда. Ежедневно он обедает чизбургером или бигмаком, который запивает баночкой колы. Что касается деловых переговоров, то Гейтс отдает предпочтение японским ресторанам. По его мнению, они оказывают положительное влияние на исход встречи.
Билл Гейтс спокойненько ест фастфуд / Фото the beet
Стивен Кинг и картофель
Чем же должен питаться настоящий "Король ужасов"? А оказалось, что он очень неприхотлив в выборе пищи. Обожает Стивен сытное мясо и картофель. Причем после обеда он устраивается на диван с чашкой кофе и домашним чизкейком. Если же Кинг попадает на матч, то однозначно не может отказаться от фастфуда.
Во время любимых матчей Кинг может позволить себе вредную пищу / Фото AP
Принц Чарльз и запрещены моллюски
Королевской персоне явно не подходит вся эта крестьянская пища. Тем более мы знаем, что семья Елизаветы II наслаждается блюдами французской кухни. Сам принц Чарльз – фанат органических овощей, которые он сам выращивает. А еще он – настоящий нарушитель правил. Он втайне ест моллюски. И это при том, что правилами королевского двора запрещено это делать, чтобы не отравиться.
Принц Чарльз очень любит есть моллюски / Фото insider
Арнольд Шварценеггер и сочный стейк
Чтобы быть таким сильным и здоровым "Железный Арни" до сих пор придерживается диеты, которую он вырабатывал годами. Он просто умело сочетает в своем рационе белки, жиры и углеводы. Что касается обеда, то Шварценеггер с удовольствием съедает сочный стейк.
Сейчас "Железный Арни" радушно обедает в компании домашних любимцев
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Дэвид Бэкхем и строгая диета
Завершение карьеры не стало причиной того, что Дэвид Бэкхем пошел во все тяжкие. Он все еще придерживается своих неизменных правил здорового питания: много белка, мало жира и сложные углеводы для энергии. Но и от фастфуда он не отказывается.
Дэвид Бэкхем все еще старается отдавать предпочтение здоровой пище / Фото lovefood
Поэтому в следующий раз, когда будешь заказывать чизбургер, – можешь представить, что ты немного Билл Гейтс или Стивен Кинг.