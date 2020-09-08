Если тебе всегда казалось, что знаменитости едят только деликатесы, то на самом деле это совсем не так. Несмотря на свой статус много людей, которыми мы восхищаемся, предпочитают фастфуд и простую домашнюю пищу. Ты будешь поражен, узнав, что ест Стивен Кинг и Билл Гейтс.

Читай на Men 24 о том, каким же блюдам предпочитают знаменитости. И ты наконец перестанешь заказывать одни только салаты в любимых кафешках.

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Билл Гейтс – фанат McDonald's

Трудно себе представить, что гениальный Билл Гейтс сходит с ума от американского фастфуда. Ежедневно он обедает чизбургером или бигмаком, который запивает баночкой кол ы . Что касается деловых переговоров, то Гейтс отдает предпочтение японским ресторанам. По его мнению, они оказывают положительное влияние на исход встречи.

Билл Гейтс спокойненько ест фастфуд / Фото the beet

Стивен Кинг и картофель

Чем же должен питаться настоящий "Король ужасов"? А оказалось, что он очень неприхотлив в выборе пищи. Обожает Стивен сытное мясо и картофель . Причем после обеда он устраивается на диван с чашкой кофе и домашним чизкейком. Если же Кинг попадает на матч, то однозначно не может отказаться от фастфуда.

Во время любимых матчей Кинг может позволить себе вредную пищу / Фото AP

Принц Чарльз и запрещены моллюски

Королевской персоне явно не подходит вся эта крестьянская пища. Тем более мы знаем, что семья Елизаветы II наслаждается блюдами французской кухни. Сам принц Чарльз – фанат органических овощей, которые он сам выращивает. А еще он – настоящий нарушитель правил. Он втайне ест моллюски . И это при том, что правилами королевского двора запрещено это делать, чтобы не отравиться.

Принц Чарльз очень любит есть моллюски / Фото insider

Арнольд Шварценеггер и сочный стейк

Чтобы быть таким сильным и здоровым "Железный Арни" до сих пор придерживается диеты, которую он вырабатывал годами. Он просто умело сочетает в своем рационе белки, жиры и углеводы. Что касается обеда, то Шварценеггер с удовольствием съедает сочный стейк .

Сейчас "Железный Арни" радушно обедает в компании домашних любимцев

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Дэвид Бэкхем и строгая диета

Завершение карьеры не стало причиной того, что Дэвид Бэкхем пошел во все тяжкие. Он все еще придерживается своих неизменных правил здорового питания: много белка, мало жира и сложные углеводы для энергии . Но и от фастфуда он не отказывается.

Дэвид Бэкхем все еще старается отдавать предпочтение здоровой пище / Фото lovefood