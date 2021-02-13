5 эффективных перекусов, которые повышают энергию перед тренировкой
Для эффективной тренировки нужно не только составить план упражнений и подобрать соответствующий спортивный инвентарь. Нужно еще и позаботиться о диете. Мы на этот раз сосредоточим внимание на крутых и эффективных перекусах, которые повысят твою энергию перед тренировкой!
Источник:GQ
Идеальный перекус перед тренировкой должен содержать правильное сочетание углеводов, белков и жиров. Тебе нужны углеводы для получения энергии, ведь твоим мышцам для работы нужна глюкоза. Белок помогает восстанавливать мышцы и ускорять их рост. Жир поможет поддерживать уровень энергии во время длительных тренировок.
Это интересно Как выполнять 4-секундную тренировку: лучший способ быстро и эффективно нарастить мышцы
Эти крутые перекусы не только сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов. Они еще и очень вкусные!
1. Яблочные "крекеры"
Ингредиенты: 1 яблоко, арахисовое масло, орехи.
Приготовление: Нарезать яблоко кольцами, намазать арахисовым маслом и сверху выложить орехи.
Этот перекус содержит много белка и клетчатки / Фото GQ
Преимущества: арахисовое масло содержит углеводы с низким гликемическим индексом. То есть оно постоянно обеспечивает энергией для тренировок, предотвращая появление усталости. Оно богато белками: всего на каждые 100 граммов арахиса приходится 27 граммов. В нем также содержится большое количество калия, который предотвращает судороги, и аргинина, аминокислоты, какая не только способствует формированию мышечной массы, но и укрепляет защиту организма от болезней.
Грецкие орехи богаты полезными жирами. Они являются хорошим дополнением к фрукту, так как помогают замедлить распределение энергии, продлевая ее срок службы.
2. Домашние конфеты
Ингредиенты на 9 штучек:
- 60 граммов овсяных хлопьев
- 25 граммов сырого арахиса
- 2 чайные ложки какао-порошка
- 6 фиников
- 1 столовая ложка арахисового масла
- 5 столовых ложек воды
- Корица по вкусу
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
- В кухонном комбайне или блендере измельчи овсяные хлопья и арахис до густого муки и отложения в сторону.
- Снова в комбайн или блендер положи финики, арахисовое масло и воду, измельчая до образования пасты.
- Добавь какао и смесь овса и арахиса, все перемешай, пока не получится очень однородное тесто.
- Если тесто слишком сухое, добавьте еще немного воды; если наоборот, слишком влажное, добавь немного овсяных хлопьев, пока тесто не станет идеальным для формовки.
- Сформируй шарики ладонями. Можно шарики обвалять в какао-порошке.
Домашние конфеты можно есть не только перед тренировкой / Фото GQ
Преимущества: Хорошо известны энергетические шарики – отличный вариант для тех, кому нужно легко и быстро приготовить перекус. Они богаты клетчаткой, белком и хорошими жирами, благодаря чему ты значительно дольше чувствуешь сытость. Если хочешь, можешь удвоить рецепт и заморозить их. Таким образом, у тебя всегда будет в запасе быстрый и полезный перекус.
3. Зеленый смузи
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 овсянка
- 1 стакан натурального йогурта
- листья шпината
Зеленый смузи максимально просто и быстро приготовить / Фото GQ
Преимущества: Фитонутриенты делают зеленый смузи идеальной закуской перед тренировкой. Кроме известной пользы для здоровья, когда речь идет о зелени, несколько исследований показали, что потребление нитратов перед тренировкой, которые в достаточном количестве содержатся в таких продуктах, как шпинат или капуста, может иметь положительное влияние на митохондрии (энергетические двигатели клеток).
Стоит попробовать 4 способа перейти на здоровое питание: советы для мужчин
4. Авокадо и яичный тост
Ингредиенты:
- 1 измельченный авокадо
- 1 вареное яйцо
- 1 ломтик цельнозернового хлеба
- Щепотка соли и перца.
Этот тост содержит клетчатку и полезные жиры / Фото GQ
Преимущества: цельнозерновые тосты богатые клетчаткой, а авокадо содержит полезные жиры. Яйцо добавляет белок, делая блюдо полноценным.
5. Морковные палочки и хумус
Ингредиенты: 1 морковь, нарезанная соломкой, хумус из нута.
Этот перекус богатый белком, углеводами и клетчаткой / Фото GQ
Преимущества: хумус в основном состоит из нута, поэтому он содержит твердые дозы белка, углеводов и клетчатки, а овощи содержат полезные углеводы и антиоксиданты.
Поэтому можешь смело брать с собой эти перекусы, чтобы перед тренировкой пополнить запасы энергии. Они не только очень вкусные, но и безумно полезны.
Читай также 5 распространенных ошибок, которые делает большинство во время отжиманий
Поделиться новостью