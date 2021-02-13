Для эффективной тренировки нужно не только составить план упражнений и подобрать соответствующий спортивный инвентарь. Нужно еще и позаботиться о диете. Мы на этот раз сосредоточим внимание на крутых и эффективных перекусах, которые повысят твою энергию перед тренировкой!

Идеальный перекус перед тренировкой должен содержать правильное сочетание углеводов, белков и жиров. Тебе нужны углеводы для получения энергии, ведь твоим мышцам для работы нужна глюкоза. Белок помогает восстанавливать мышцы и ускорять их рост. Жир поможет поддерживать уровень энергии во время длительных тренировок.

Это интересно Как выполнять 4-секундную тренировку: лучший способ быстро и эффективно нарастить мышцы

Эти крутые перекусы не только сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов. Они еще и очень вкусные!

1. Яблочные "крекеры"

Ингредиенты: 1 яблоко, арахисовое масло, орехи.

Приготовление: Нарезать яблоко кольцами, намазать арахисовым маслом и сверху выложить орехи.



Этот перекус содержит много белка и клетчатки / Фото GQ

Преимущества: арахисовое масло содержит углеводы с низким гликемическим индексом. То есть оно постоянно обеспечивает энергией для тренировок, предотвращая появление усталости. Оно богато белками: всего на каждые 100 граммов арахиса приходится 27 граммов. В нем также содержится большое количество калия, который предотвращает судороги, и аргинина, аминокислоты, какая не только способствует формированию мышечной массы, но и укрепляет защиту организма от болезней.

Грецкие орехи богаты полезными жирами. Они являются хорошим дополнением к фрукту, так как помогают замедлить распределение энергии, продлевая ее срок службы.

2. Домашние конфеты

Ингредиенты на 9 штучек:

60 граммов овсяных хлопьев

25 граммов сырого арахиса

2 чайные ложки какао-порошка

6 фиников

1 столовая ложка арахисового масла

5 столовых ложек воды

Корица по вкусу

Щепотка соли.

Способ приготовления:

В кухонном комбайне или блендере измельчи овсяные хлопья и арахис до густого муки и отложения в сторону. Снова в комбайн или блендер положи финики, арахисовое масло и воду, измельчая до образования пасты. Добавь какао и смесь овса и арахиса, все перемешай, пока не получится очень однородное тесто. Если тесто слишком сухое, добавьте еще немного воды; если наоборот, слишком влажное, добавь немного овсяных хлопьев, пока тесто не станет идеальным для формовки. Сформируй шарики ладонями. Можно шарики обвалять в какао-порошке.



Домашние конфеты можно есть не только перед тренировкой / Фото GQ

Преимущества: Хорошо известны энергетические шарики – отличный вариант для тех, кому нужно легко и быстро приготовить перекус. Они богаты клетчаткой, белком и хорошими жирами, благодаря чему ты значительно дольше чувствуешь сытость. Если хочешь, можешь удвоить рецепт и заморозить их. Таким образом, у тебя всегда будет в запасе быстрый и полезный перекус.

3. Зеленый смузи

Ингредиенты:

1 банан

1 овсянка

1 стакан натурального йогурта

листья шпината



Зеленый смузи максимально просто и быстро приготовить / Фото GQ

Преимущества: Фитонутриенты делают зеленый смузи идеальной закуской перед тренировкой. Кроме известной пользы для здоровья, когда речь идет о зелени, несколько исследований показали, что потребление нитратов перед тренировкой, которые в достаточном количестве содержатся в таких продуктах, как шпинат или капуста, может иметь положительное влияние на митохондрии (энергетические двигатели клеток).

Стоит попробовать 4 способа перейти на здоровое питание: советы для мужчин

4. Авокадо и яичный тост

Ингредиенты:

1 измельченный авокадо

1 вареное яйцо

1 ломтик цельнозернового хлеба

Щепотка соли и перца.



Этот тост содержит клетчатку и полезные жиры / Фото GQ

Преимущества: цельнозерновые тосты богатые клетчаткой, а авокадо содержит полезные жиры. Яйцо добавляет белок, делая блюдо полноценным.

5. Морковные палочки и хумус

Ингредиенты: 1 морковь, нарезанная соломкой, хумус из нута.



Этот перекус богатый белком, углеводами и клетчаткой / Фото GQ

Преимущества: хумус в основном состоит из нута, поэтому он содержит твердые дозы белка, углеводов и клетчатки, а овощи содержат полезные углеводы и антиоксиданты.

Поэтому можешь смело брать с собой эти перекусы, чтобы перед тренировкой пополнить запасы энергии. Они не только очень вкусные, но и безумно полезны.