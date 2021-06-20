Так можна це робити, чи воно шкідливо для здоров'я? В інтернеті багато думок із цього приводу – навіть думок експертів, причому часто суперечливих.
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Чи дійсно шкідливо їсти зубну пасту
Так
Чимало фахівців у зубній царині стверджують, що їсти зубні пасти не можна.
- Бо вони містять речовини, які можуть за умови потрапляння у шлунково-кишковий тракт завдати шкоди здоров'ю.
Ні
Але не менша кількість експертів у питаннях про зуби мають іншу думку. Вони кажуть, що концентрація активних речовин у пасті – незначна.
- Тому вони не шкодять порожнині рота, не зашкодять і шлунку.
То де ж правда – можна ту пасту їсти чи ні? / Фото unsplash
Висновок
Насправді сучасні зубні пасти розробляють і виробляють з урахуванням того, що люди її можуть іноді їсти.
- Тобто, пасти достатньо безпечні для здоров'я. А зашкодити вони можуть хіба у тому випадку, якщо їсти їх відрами.
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