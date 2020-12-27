Швейцарський армійський ніж: 7 цікавих фактів, про які мало хто знає
Хтось знає його як швейцарський армійський ніж. Хтось – як "отой ніж із червоною ручкою". Багато є й таких, хто впізнає його тільки за таким описом: ніж зі штопором. Одне можна сказати цілком певно: його знають всі. Але не все!
Швейцарський армійський ніж – це складаний ніж із лезом та декількома додатковими інструментами, як-от викрутки, відкривачки, штопор тощо. Сьогодні Men 24 розповість цікаві факти про цей популярний пристрій, які ти, найімовірніше, ніколи й не чув. А дарма!
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Швейцарські армійські ножі спершу робили німці
Ні, це ще не були ті ножі, про які ми знаємо зараз – а звичайні. Звичайні ножі для армії Швейцарії виготовляли у Німеччині.
- Про це дізнався Карл Елзенер, компанія якого – Victorinox – займалася хірургічним обладнанням.
- Патріотично налаштований бізнесмен вирішив забезпечити рідну армію рідними ж ножами.
- Створений ним перший варіант інструменту й став праобразом знаменитого нині ножа.
Крім леза у ньому вже була викрутка – не аби для чого, а для гвинтівки Schmidt-Rubin, яка якраз тоді, наприкінці XIX століття, надійшла на озброєння швейцарської армії, і яку без викрутки розібрати практично не було змоги.
Карта-схема простенького швейцарського армійського ножа / Фото wikimedia
Швейцарський ніж – це витвір мистецтва
У Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва і Державному музеї прикладного мистецтва в Мюнхені швейцарські ножі є серед експонатів.
- І позначені вони саме як видатні твори сучасного мистецтва.
У швейцарського ножа є версія вагою в кілограм
Це модель 2006 року, яка так і називається – "Гігант".
- Завдовжки вона майже 23 сантиметри, а важить майже кілограм.
Швейцарські ножі – це витвори мистецтва, їх навіть виставляють у музеях / Фото unsplash
Швейцарських армійських ножів офіційно було два
У 1893 крім Victorinox ще одна компанія взялася продавати армійські ножі – Paul Boechat & Cie. А уряд Швейцарії геть не проти був бодай якоїсь конкуренції. Так і вийшло, що військовий контракт порівну розділили між двома постачальниками.
- Понад 100 років компанії жорстко конкурували.
- Одна називала інструмент "справжній швейцарський армійський ніж".
- Друга – "оригінальний швейцарський армійський ніж".
Закінчилося це все тим, що конкуренти злилися в єдину компанію – але тільки у 2005 році.
Ти думав, швейцарський ніж – це тільки лезо та відкривачка для пляшок? / Фото pinterest
Компанією Victorinox досі керує Карл
Victorinox заснував Карл Елзенер, про якого ми згадували вище. З 1919 по 1950 роки нею керував Карл Елзенер II. А Карл III протримався аж до 2007.
- Хто керує компанією зараз? Звісно, Карл IV.
Рекордсмен за кількістю функцій має 44 вкладиші
Це модель SwissChamp XAVT – одна з найбільш насичених функціями, офіційно їх 80. Це вже не ніж, а цілий гаджет.
- У цьому ножі – 44 предмети, серед яких, окрім традиційних леза, викрутки й штопора, ще й лупа, зубочистка, ножиці, й навіть пристрій для чищення нігтів.
Швейцарський ніж – це гарантована якість / Фото unsplash
За якістю швейцарських ножів стежать без сну й відпочинку
У сучасному світі чимало функції довіряють автоматам, але от перевірку швейцарської якості – ніт.
- Тільки протягом місяця виготовляють від 15 до 20 мільйонів частин для майбутніх ножів.
- І контроль за кожним виробом здійснюють на всіх етапах – причому роблять це люди.
- І тільки коли все на 100% ОК, виріб позначають штампом – гарантією якості Made in Swiss.
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