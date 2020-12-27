Хтось знає його як швейцарський армійський ніж. Хтось – як "отой ніж із червоною ручкою". Багато є й таких, хто впізнає його тільки за таким описом: ніж зі штопором. Одне можна сказати цілком певно: його знають всі. Але не все!

Швейцарський армійський ніж – це складаний ніж із лезом та декількома додатковими інструментами, як-от викрутки, відкривачки, штопор тощо. Сьогодні Men 24 розповість цікаві факти про цей популярний пристрій, які ти, найімовірніше, ніколи й не чув. А дарма!

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Швейцарські армійські ножі спершу робили німці

Ні, це ще не були ті ножі, про які ми знаємо зараз – а звичайні. Звичайні ножі для армії Швейцарії виготовляли у Німеччині.

Про це дізнався Карл Елзенер, компанія якого – Victorinox – займалася хірургічним обладнанням.

Патріотично налаштований бізнесмен вирішив забезпечити рідну армію рідними ж ножами.

Створений ним перший варіант інструменту й став праобразом знаменитого нині ножа.

Крім леза у ньому вже була викрутка – не аби для чого, а для гвинтівки Schmidt-Rubin, яка якраз тоді, наприкінці XIX століття, надійшла на озброєння швейцарської армії, і яку без викрутки розібрати практично не було змоги.



Карта-схема простенького швейцарського армійського ножа / Фото wikimedia

Швейцарський ніж – це витвір мистецтва

У Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва і Державному музеї прикладного мистецтва в Мюнхені швейцарські ножі є серед експонатів.

І позначені вони саме як видатні твори сучасного мистецтва.

У швейцарського ножа є версія вагою в кілограм

Це модель 2006 року, яка так і називається – "Гігант".

Завдовжки вона майже 23 сантиметри, а важить майже кілограм.



Швейцарські ножі – це витвори мистецтва, їх навіть виставляють у музеях / Фото unsplash

Швейцарських армійських ножів офіційно було два

У 1893 крім Victorinox ще одна компанія взялася продавати армійські ножі – Paul Boechat & Cie. А уряд Швейцарії геть не проти був бодай якоїсь конкуренції. Так і вийшло, що військовий контракт порівну розділили між двома постачальниками.

Понад 100 років компанії жорстко конкурували.

Одна називала інструмент "справжній швейцарський армійський ніж".

Друга – "оригінальний швейцарський армійський ніж".

Закінчилося це все тим, що конкуренти злилися в єдину компанію – але тільки у 2005 році.



Ти думав, швейцарський ніж – це тільки лезо та відкривачка для пляшок? / Фото pinterest

Компанією Victorinox досі керує Карл

Victorinox заснував Карл Елзенер, про якого ми згадували вище. З 1919 по 1950 роки нею керував Карл Елзенер II. А Карл III протримався аж до 2007.

Хто керує компанією зараз? Звісно, Карл IV.

Рекордсмен за кількістю функцій має 44 вкладиші

Це модель SwissChamp XAVT – одна з найбільш насичених функціями, офіційно їх 80. Це вже не ніж, а цілий гаджет.

У цьому ножі – 44 предмети, серед яких, окрім традиційних леза, викрутки й штопора, ще й лупа, зубочистка, ножиці, й навіть пристрій для чищення нігтів.



Швейцарський ніж – це гарантована якість / Фото unsplash

За якістю швейцарських ножів стежать без сну й відпочинку

У сучасному світі чимало функції довіряють автоматам, але от перевірку швейцарської якості – ніт.

Тільки протягом місяця виготовляють від 15 до 20 мільйонів частин для майбутніх ножів.

І контроль за кожним виробом здійснюють на всіх етапах – причому роблять це люди.

І тільки коли все на 100% ОК, виріб позначають штампом – гарантією якості Made in Swiss.

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