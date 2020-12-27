Кто-то знает его как швейцарский армейский нож. Кто-то – как "вон тот, с красной ручкой". Много есть и таких, кто узнает его только по такому описанию: нож со штопором. Но одно можно сказать вполне определенно: его знают все. Но о нем точно знают не всё!

Швейцарский армейский нож – это складной нож с лезвием и несколькими дополнительными инструментами. Это, например, отвертки, открывалки, штопор и тому подобное. Сегодня Men 24 расскажет интересные факты об этом популярном устройстве, о которых ты, скорее всего, никогда и не слышал. А зря!

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Швейцарские армейские ножи сначала делали немцы

Нет, это еще не были те ножи, о которых мы знаем сейчас – а обычные. Обычные ножи для армии Швейцарии изготавливали в Германии.

Об этом узнал Карл Елзенер, компания которого – Victorinox – занималась хирургическим оборудованием.

Патриотически настроенный бизнесмен решил обеспечить родную армию родными же ножами.

Созданный им первый вариант инструмента и стал прообразом знаменитого ныне ножа.

Кроме лезвия в нем уже была отвертка – не абы для чего, а для винтовки Schmidt-Rubin, которая как раз тогда, в конце XIX века, поступила на вооружение швейцарской армии, и которую без отвертки разобрать было сложновато.



Карта-схема простенького швейцарского армейского ножа / Фото wikimedia

Швейцарский нож – это произведение искусства

В Нью-Йоркском музее современного искусства и Государственном музее прикладного искусства в Мюнхене швейцарские ножи – среди экспонатов.

И обозначены они именно как выдающиеся произведения современного искусства.

У швейцарского ножа есть версия весом в килограмм

Это модель 2006 года, которая так и называется – "Гигант".

Длиной она почти 23 сантиметра, а весит почти килограмм.



Швейцарские ножи – это произведения искусства, их даже выставляют в музеях / Фото unsplash

Швейцарских армейских ножей официально было два

В 1893 году кроме Victorinox еще одна компания взялась продавать армейские ножи – Paul Boechat & Cie. А правительство Швейцарии совсем не против было хоть какой-то конкуренции. Так и получилось, что военный контракт поровну разделили между двумя поставщиками.

Более 100 лет компании жестко конкурировали.

Одна называла инструмент "настоящий швейцарский армейский нож".

Вторая – "оригинальный швейцарский армейский нож".

Закончилось это все тем, что конкуренты слились в единую компанию – но только в 2005 году.



Ты думал, швейцарский нож – это только лезвие и открывалка для бутылок? / Фото pinterest

Компанией Victorinox до сих пор руководит Карл

Victorinox основал Карл Елзенер, о котором мы упоминали выше. С 1919 по 1950 годы ею руководил Карл Елзенер II. А Карл III продержался вплоть до 2007.

Кто руководит компанией сейчас? Естественно, Карл IV.

Рекордсмен по количеству функций имеет 44 вкладыша

Это модель SwissChamp XAVT – одна из самых насыщенных функциями, официально их 80. Это уже не нож, а целый гаджет.

В этом ноже – 44 предмета, среди которых, кроме традиционных лезвия, отвертки и штопора, еще и лупа, зубочистка, ножницы, и даже устройство для чистки ногтей.



Швейцарский нож – это гарантированное качество / Фото unsplash

За качеством швейцарских ножей следят без сна и отдыха

В современном мире немало функции доверяют автоматам, но вот проверку швейцарского качества – нит.

Только в течение месяца изготавливают от 15 до 20 миллионов частей для будущих ножей.

И контроль за каждым изделием осуществляют на всех этапах – причем делают это люди.

И только когда все на 100% ОК, изделие обозначают штампом – гарантией качества Made in Swiss.