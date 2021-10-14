Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. Він переконаний, що з його допомогою ти дуже скоро зможеш побачити результати, які надихатимуть тебе ніколи не зупинятися.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

"Це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси", – наголошує тренер.

Потужне тренування для рук – вправи

Згинання рук з гантелями на похилій лаві: 3 підходи по 8 повторень Згинання рук з гантелями на похилій лаві з поворотом: 3 підходи по 8 повторень Згинання рук стоячи: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку Жим на трицепс у тренажері для розгинання ніг: 3 підходи по 10 повторень Розгинання гантелі на одній руці сидячи: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку Почергове згинання гантелі з-за голови: 3 підходи по 8 повторень на кожну руку

"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас є які-небудь питання. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога у нарощуванні м'язів", – закликає Ентоні.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування для рук:

Візьми на озброєння тренування від Деніела Ентоні. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату, удосконалюючись з кожним разом. Гарантуємо, тобі сподобається сила та рельєф, які не змусять на себе довго чекати.

Це цікаво Як ефективно схуднути та наростити м'язи: потужне тренування без інвентарю

Текст публікації Деніела Ентоні

Привіт хлопці! Ось тренування для рук, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче!



Вправа 1: Згинання рук з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 8 повторень

Вправа 2: згинання рук з гантелями на похилій лаві з поворотом – 3 підходи по 8 повторень

Вправа 3: згинання рук стоячи – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку)

Вправа 4: жим на трицепс в тренажері для розгинання ніг – 3 підходи по 10 повторень

Вправа 5: розгинання гантелі на одній руці сидячи – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку)

Вправа 6: почергове згинання з-за голови з гантелями – 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку)

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас є які-небудь питання по тренуванню. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.

Напиши мені в DM слово "Muscle", щоб отримати додаткову інформацію про коучинг.