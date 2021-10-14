Комплексом упражнений поделился тренер Дэниел Энтони. Он убежден, что с его помощью ты очень скоро сможешь увидеть результаты, которые будут вдохновлять тебя никогда не останавливаться.
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"Эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы", – отмечает тренер.
Мощная тренировка для рук – упражнения
- Сгибание рук с гантелями на наклонной скамье: 3 подхода по 8 повторений
- Сгибание рук с гантелями на наклонной скамье с поворотом: 3 подхода по 8 повторений
- Сгибание рук стоя: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку
- Жим на трицепс в тренажере для разгибания ног: 3 подхода по 10 повторений
- Разгибание гантели на одной руке сидя: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку
- Поочередное сгибание гантели из-за головы: 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
"Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы. Поделитесь и сохраните это тренировки, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц", – призывает Энтони.
Смотри на видео, как правильно выполнять тренировки для рук:
Возьми на вооружение тренировку от Дэниела Энтони. С его помощью ты сможешь достичь желаемого результата, совершенствуясь с каждым разом. Гарантируем, тебе понравится сила и рельеф, которые не заставят себя долго ждать.
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Текст публикации Дэниела Энтони
Привет, ребята! Вот тренировка для рук, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы. ПОДЕЛИТЬСЯ и СОХРАНИТЬ. Смотрите полную информацию о тренировках ниже!
Упражнение 1: сгибание рук с гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 8 повторений
упражнение 2: сгибание рук с гантелями на наклонной скамье с поворотом – 3 подхода по 8 повторений
упражнение 3: сгибание рук стоя – 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку)
Упражнение 4: жим на трицепс в тренажере для разгибания ног – 3 подхода по 10 повторений
Упражнение 5: разгибание гантели на одной руке сидя – 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку)
Упражнение 6: поочередное сгибание из-за головы с гантелями – 3 подхода по 8 повторений (на каждую руку)
Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по тренировке. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц.
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