Симетрія Всесвіту: вражаючі роботи астрофотографа Серхіо Віндаса

Можна фотографувати людей, пейзажі та багато іншого. Але чомусь фотографії космосу викликають особливий трепет.

І ми зараз не про глядачів, а про самих фотографів. От, наприклад, про Серхіо Віндаса. Його роботи – дійсно щось!

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Серхіо Віндас і його фантастична симетрія

Серхіо Віндас — фотограф родом із Коста-Ріки, але зараз живе у Лімі, столиці Перу. Його роботи демонструють прекрасну симетрію природи – чи то пейзажі, чи нічне небо.

Мабуть, саме тому його фотографії сповнені спокою, таємничості та загадок.

І – мають вкрай привабливий для очей вигляд.

І як йому це вдається: космічні фото з інстаграму Серхіо Віндаса

Радимо передивитися Особливий погляд на рукави Чумацького Шляху: краса галактики у фото Джеффрі Паверса

Чумацький Шлях та інші галактики: дивіться фото з інстаграму Серхіо Віндаса

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.