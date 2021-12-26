І ми зараз не про глядачів, а про самих фотографів. От, наприклад, про Серхіо Віндаса. Його роботи – дійсно щось!

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Серхіо Віндас і його фантастична симетрія

Серхіо Віндас — фотограф родом із Коста-Ріки, але зараз живе у Лімі, столиці Перу. Його роботи демонструють прекрасну симетрію природи – чи то пейзажі, чи нічне небо.

Мабуть, саме тому його фотографії сповнені спокою, таємничості та загадок.

І – мають вкрай привабливий для очей вигляд.

І як йому це вдається: космічні фото з інстаграму Серхіо Віндаса

Радимо передивитися Особливий погляд на рукави Чумацького Шляху: краса галактики у фото Джеффрі Паверса

Чумацький Шлях та інші галактики: дивіться фото з інстаграму Серхіо Віндаса