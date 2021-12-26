І ми зараз не про глядачів, а про самих фотографів. От, наприклад, про Серхіо Віндаса. Його роботи – дійсно щось!
Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні
Серхіо Віндас і його фантастична симетрія
Серхіо Віндас — фотограф родом із Коста-Ріки, але зараз живе у Лімі, столиці Перу. Його роботи демонструють прекрасну симетрію природи – чи то пейзажі, чи нічне небо.
- Мабуть, саме тому його фотографії сповнені спокою, таємничості та загадок.
- І – мають вкрай привабливий для очей вигляд.
І як йому це вдається: космічні фото з інстаграму Серхіо Віндаса
Радимо передивитися Особливий погляд на рукави Чумацького Шляху: краса галактики у фото Джеффрі Паверса
Чумацький Шлях та інші галактики: дивіться фото з інстаграму Серхіо Віндаса