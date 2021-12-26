И мы сейчас не о зрителях, а о самих фотографах. Вот, например, о Серхио Виндасе. Его работы – действительно что-то!
Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.
Серхио Виндас и его фантастическая симметрия
Серхио Виндас – фотограф родом из Коста-Рики, но сейчас живет в Лиме, столице Перу. Его работы демонстрируют прекрасную симметрию природы – будь то пейзажи или ночное небо.
- Пожалуй, именно поэтому его фотографии наполнены спокойствием, таинственностью и загадками.
- И – выглядят очень привлекательно для глаз.
И как ему это удается: космические фото с инстаграма Серхио Виндаса
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Млечный Путь и другие галактики: смотрите фото с инстаграма Серхио Виндаса